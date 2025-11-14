"Enerjilerimiz uyuşmuyor." Bu cümlenin güzelliği, hiçbir şey söylemeden her şeyi söylemesinde. Ne bir suçlama, ne bir açıklama… Sadece titreşimsel bir uyuşmazlık. Artık ilişkiler fiziksel değil, frekanssal olarak bitiyor. İlişki gitti ama "auran kaldı."

"Kendimi bulmam lazım." Kendini bulacak kişi genelde zaten kendini kaybetmemiştir. Ama modern dünyada "Senden sıkıldım" demek kabalık, "Kendimi bulmam lazım" ise ruhsal bir aydınlanma. Bulunduğu yer: genelde Bali, Kopenhag veya story'de "sessizlik kampı".



"Terapiye başladım, senin bana iyi gelmediğini fark ettim." Terapistin adı bile henüz ezberlenmemiştir ama ayrılık kararı çoktan alınmıştır. Modern çağın yeni otoritesi artık "Annem öyle dedi" değil, "Terapistim öyle dedi."



"Sosyal medyada fazla aktifsin." Artık kıskançlık bile estetikleşti. Kimse "Kıskandım" demiyor; onun yerine "Paylaşım frekansın beni yoruyor" gibi cümlelerle entelektüel bir tat bırakılıyor. Modern ilişkilerde ihanet değil, "story yoğunluğu" sorun.



"Ben artık minimal yaşamak istiyorum." İlişki fazla yer kapladı. Kalp Marie Kondo'ya teslim edildi. Duygusal eşyalardan kurtulma vakti. "Seni seviyorum" bile artık fazla gürültülü bir cümle.



"Kendimi kapatıyorum." Kime, neye, neden? Belli değil. Ama cevap gelmiyor, o kesin. Bir tür duygusal "uçak modu" hali. Ne tam ayrılık, ne de ilişki. Bir çeşit duygusal bekleme odası.



"Zodyak uyumumuz sıfır." Görünüşte ilişkiyi bitiren "Merkür retrosu", ama aslında bitiren "başka biriyle tanıştım" gerçeği. Yeni çağda ayrılıklar astrolojik, ihanetler yıldız destekli.



"Aşk çok 2010'larda kaldı." Artık kimse "Aşık oldum" demiyor; herkes "Bağ kurdum" diyor. Ama o bağ, genelde sabah kopuyor. Modern aşk: Wi-Fi gibi sinyal güçlüyken güzel, gidince herkes birbirini suçluyor.



"Ben 'soft launch' bir ilişki istiyordum." Soft launch, yani herkes bilsin ama kimse tam anlamasın. Oysa sen "hard launch" yapmıştın: hikâyede "Canımın içi" yazısıyla. Artık fazla görünürsün, yani fazla "bağlı."



"Kendimle yarışıyorum, sana vakit yok." Bu aslında "Artık senden sıkıldım ama egosal olarak gelişim sürecindeyim" demek. Kısa adı: Ego fitness. Zaten bu cümleyi kuran kişi genelde sabah 06.00'da meditasyon, 08.00'de pilates, 09.00'da ghosting yapıyor.