Anlatıcı (vahşi doğa belgeseli tonu): "Şu anda, insan ilişkileri savanasında nadir fakat son derece baskın bir türü gözlemliyoruz: Kıskanç sevgili. Sessizdir… ama bildirim seslerine karşı olağanüstü bir işitme duyusuna sahiptir."

Yaşam alanı: Kıskanç sevgili genellikle: Koltuk kenarlarında, yan yana oturulan kafelerde, telefonun masaya ekranı aşağı konduğu bölgelerde yaşar. Bu alanlar onun için yüksek riskli bölgelerdir.

Avlanma davranışı: Kıskanç sevgili doğrudan saldırmaz. Önce gözlemler. Gülme süresi ölçülür "Kim o?" sorusu rüzgâr gibi gelir Story izlenme süresi kaydedilir... "Bakın… av şu an 'Bir şey yok' dedi. Bu, tür için saldırı sinyalidir."

Savunma mekanizması: Tehdit algıladığında şu refleksleri gösterir: "Ben kıskanç değilim ama…" "Normal bir insan da bunu sorgular." "Ben hissettim, içime doğdu..." Bilim insanları bu duruma içgüdüsel sezgi yanılması adını verir.

Çiftleşme dansı/ (Tartışma anı): Bir tartışma genellikle küçük bir işaretle başlar: Masum bir beğeni... Eski tarihli bir fotoğraf... Yanlışlıkla gelen bir bildirim... "Ve işte oluyor… konu 2026'dan, 2019'daki bir yoruma sıçradı."

Gece davranışları: Gece olunca kıskanç sevgili daha aktiftir: Sessizleşir... Mesajlara geç cevap verir. "Tamam" der... (Ama hiçbir şey tamam değildir.) Bu evre, en tehlikeli evredir.

Doğal düşmanları Açık iletişim Sakinlik Netlik Telefonu gönüllü uzatma. (Nadiren işe yarar)... "Ancak dikkat… fazla açıklama, bu canlıyı daha da tetikleyebilir."

Belgesel sonu: "Kıskanç sevgili, doğru ortamda sakinleşebilir. Ama unutmayın… Bu tür, 'hiçbir şey yok' cümlesiyle asla ikna olmaz." Vahşi doğa müziği yükselir… kamera yavaşça uzaklaşır.