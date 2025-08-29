PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kendinle kavga etmek

Kendinle kavga etmek

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 29 Ağustos 2025

Kendi kendine trip atmak: "Sen bana bunu yapmayacaktın!" (Ama o da sensin.)

Sessiz kalma cezası: İç sesinle konuşmuyorsun, ama aynı kafadasınız.

Kendi mesajını görmezden gelmek: "Ben yazmadım sanki…" diye üç nokta bırakmak.

Küs yatağa yatmak: Sağ tarafın sol tarafına dargın... Battaniye ikiye bölünmüş.

Kendi özrünü kabul etmemek: "Özür dilerim." – "Hayır, kabul etmiyorum!"

İnatlaşmak: "Şunu yapacağım." "Asla yapmayacaksın." (Kaybeden: Yine sen.)

Kendi lafını çürütmek: Bir şey söylüyorsun, 5 saniye sonra "Ne saçmalıyorum ya?" diyorsun.

Kendi ses tonunu beğenmemek: İçinden bağırıyorsun, sonra "Çok tiz çıktı bu ya" diye sinirleniyorsun.

Aynada bakış savaşı: "Sen bana ters mi baktın?" – "Yo, ben de sendim."

Kendi kendini stalklamak: Geçmiş kararlarını inceleyip "Bu muyum ben?" diye söylenmek.

Kendi dedikodunu yapmak: "Ya ben de var ya…" diye başlayıp kendini çekiştirmek.

Telefonu elinden almak istemek: Mantıklı sen, dışarıdaki senin elinden telefonu çekmeye çalışıyor.

Trip sonrası barış kahvesi: Kendi kendine kahve yapıp "Tamam uzatma, barıştık" demek.

Kendi sırrını ortaya dökmek: "Kimseye söylemeyeceğim" deyip yine kendine anlatmak.

Kendi kavganda haksız çıkmak: En acısı bu; haklı da sensin haksız da...

Kendi statünü düşürmek: "Ben liderim." – "Hayır, değilsin." – "Peki"

Çekişmeli iç monolog: Aynı anda hem bağırıp hem susturulmak.

Kendi hatalarını yüzüne vurmak: "Geçen yaz şunu yapmıştın!" – "Ama sen yaptın onu!"

Kendiyle barışma hediyesi almak: "Hadi küslüğü bitirelim, kendime çikolata aldım."

Kendi kendini engellemek: Sosyal medyada hesaptan çıkmak, sonra geri girmek.

Kendi kendine kıskançlık yapmak: "Senin aklın hep başkasında!" (Başka kimse yok)

Kendi kendini tehdit etmek: "Bir daha yaparsan sana küserim!" – (Ama kime küseceksin?)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1325'te İtalya'da Modena ile Bologna arasında tarihin en absürt savaşlarından biri patladı. Sebep? Ne toprak kavgası, ne taht kavgası… Düpedüz bir tahta kova. Modenalı askerler Bologna'dan bir kova çaldı, Bologna "Bizim kovamız namustur" diyerek öfkeye boğuldu. Ortalık bir anda alev aldı, savaş çıktı. Yıllarca süren çatışmalarda binlerce insan hayatını kaybetti.

Sonuç? Kova hâlâ Modena'da belediye binasında sergileniyor. Yani savaş bitti ama kova hâlâ gururla orada duruyor. Bugün görenler de şu soruyu sormadan edemiyor: "Onca kan, onca kayıp… Hepsi bir su kovası için miydi?"

GÜLÜ YORUM

@fisnelekesi Kardeşimin okuduğu lisenin Instagram'da itiraf sayfası açılmış. Sayfa sahibi okul müdürü çıkmış. Bütün okul şu an hüngür hüngür ağlıyor...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kadınların ''Yok bir şey''i 28 Ağustos 2025, Perşembe Bir zamanlar gazete 27 Ağustos 2025, Çarşamba Kahvehane tipleri 26 Ağustos 2025, Salı İlk buluşmada error vermek 25 Ağustos 2025, Pazartesi
T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Şehit oğlunun ardından fırçasını aldı: Hayır için boyadı
Boydan ''Boya'' iyilik
İnan Kıraç yoğun bakımda
İnan Kıraç yoğun bakımda
GNÇ yaz çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
GNÇ yaz çekilişi
Mehmet Ali Erbil altıncı kez nikah masasında
6. kez 'evet' dedi