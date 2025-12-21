T.C.

TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/280 Esas

DAVALI : HÜSEYİN DURU Amerika Birleşik Devletleri/ Portland, Me

Davacı tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese ve tespit edilebilen adreslere duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız/adresin yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 vd. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere iki hafta içinde HMK 122-126-128-129. maddelerindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, aksi takdirde HMK 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02365725 #ilan.gov.tr