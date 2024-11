YAŞANAN en saf, en güzel şeydir aşk. İçinizde asla kirletemezsiniz aşkı. Ancak bir gün açılmayı düşündüğünüzde, İzmir Marşı'yla geri döneceğinizi düşünürken, İbrahim Tatlıses'in "Ben insan değil miyim" fonuyla geri dönersiniz.

Karşılıksız aşk, buz gibi duvara dokunmaktır. Gece olmuş, yatağınıza girmişsinizdir.

Kafanızı duvara doğru çevirirsiniz. Sevgilinizin (sizin olmayan sevgilinizin) o pürüzsüz yanağında elinizi gezdirdiğinizi hayal edersiniz. Sanki o yanınızda yatıyor da siz onun güzelliğini seyrediyorsunuz...

Halbuki gerçekte dokunduğunuz duvardır sadece.

Zaten yanınızda olmasını istediğiniz insan da gerçek olamayacak kadar güzel değil mi ki?

Gerçeğin hep böyle soğuk, kaskatı bir şey olması ne kötü.

"Hayatta kendimi hiç bu kadar aciz hissetmemiştim" dedirtir.

Çok can yakar. Damar şarkılara bağlar. Rockçı'sındır ama çaktırmadan Müslüm dinletir.

Hayatınızın önemli bir bölümünü hatta en çok gezip eğleneceğiniz, en mutlu ve en genç olduğunuz yıllarınızı pencere kenarlarında müzik dinleyip onun ne yaptığını düşünerek geçirmenize neden olur.

Peki karşılıksız aşklar bize ne öğretir?:

Kayıtsız şartsız sabretmeyi öğretir önce.

Sonra görünmez olmayı, köşelerden ustaca dönmeyi, gizli gizli insan izlemeyi. Dedektifliği öğretir.

İsim, iş yeri, adres, telefon vs. bulma konusunda uzmanlaştırır.

Gözyaşlarını içeri akıtmayı öğretir. O başkasıyla birlikteyken bile başın dik yürümeyi, kıskançlığını içine atmayı öğretir.

"O da seviyor mu?" diye sorular sorup beynini kemirmektense gidip öğrenmeyi, "Hayır" cevabını alınca da en kısa sürede unutmaya çalışmayı öğretir.

Senin verdiğin değeri sana verecek yeni bir aşkı aramaya koyulursun...

Onun için ölüp biterken aslında yüzüne sahte bir gülücük takıp, yalandan da olsa kahkahalar atarak arkadaş taklidi yapmayı öğretir.

Karşılık beklemeden de sevebilmeyi, dolayısıyla gerçek aşkı öğretir ve bu aşktan ölseniz de yanında belli etmemeyi....

Yanından sanki bir arkadaşmış gibi geçmeyi ve en çok yalnızlığı öğretir bu aşk.

Sessiz sedasız yalnız yaşamaktır. Güzeldir...

Kavga yok, gürültü yok, karşıt düşünceler yok, anlayış yok... Çünkü tek taraflı ya zaten bir gülüşle bin ölüş yok, yok yok.

Bazen "O" dediğin kişinin aslında yanlış insan olduğunu öğretir. Karşılıksız çekin öğrettiklerine benzer. Boynunu büker, evine gidersin her gün onu düşünerek.

Acı çekmeyi, kabullenmeyi ve unutmayı öğretir karşılıksız aşk...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Rodos Kuşatması (1522) sırasında, Osmanlı askerleri kaleye yaklaştığında Rodoslular aynalarla güneş ışığını yansıtarak askerlerin gözlerini kamaştırdı. Bu basit ama etkili yöntem, bir süre savunmayı güçlendirdi.

Ancak kuşatma sonunda Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.



GÜLÜ YORUM

@tuanadb Sigarayı ocakta yakmak için mutfağa gittim.

Bir an beynim durdu ve ocağı açmak yerine MUSLUĞU AÇIP sigarayı suya tuttum???

Beni oynayan kişi vereceği komutu mu şaşırdı naptı ŞOK OLDUM.



TESPİTLİ YORUM

@kitlenin_afyonu Taksim'deki kestanecilerin genellikle sivil polis olduğu bilgisine yeni haiz oldum..

Halbuki ben onların tok satıcı olmalarını hep takdirle karşılardım..

Ben bu saflık bu salaklıkla bu yaşa kadar gerçekten iyi geldim, çok güzel geldim...