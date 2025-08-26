PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kahvehane tipleri

Kahvehane tipleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 26 Ağustos 2025

Sürekli Çay İsteyen: Çayı gelmeden yenisini ister, garsonun gözüne fener gibi bakar.

Gazete Katlayıcı: Spor sayfasını eline alınca kimseye okutmaz, köşe yazarlarından daha bilgilidir.

Sonsuz Hikâyeci: "80'lerde ben…" diye başlar, 90 dakikalık film gibi anlatır.

Okey Profesörü: Taşlara şöyle bir bakıp herkesin elini çözer, yenilirse taşları suçlar.

Masadan Kalkmayan: Sabah gelir, gece kahvehane kapanırken hâlâ ordadır.

Sürekli Borç İsteyen: "Bugün sen ısmarla, yarın kesin ben…" der ama yarın hiç gelmez.

Sigaralı Filozof: Çayı elinde, dumanı kafasında: "Memleketi biz kurtarırız da sıra bize gelmez…"

Televizyon Hakemi: Hakemden daha çok düdük çalar, "VAR'a baksana!" diye bağırır.

Sessiz Düşünür: Saatlerce oturur, tek kelime etmez, varlığıyla dekor gibidir.

Muhabbeti Hiç Bitmeyen: Aynı hikâyeyi üç masaya sırayla anlatır.

Yeniçeri Ruhlu: Tavla zarını kılıç gibi savurur, yenilince "bu zarlar bozuk!" der.

Garsonun Gizli Düşmanı: Çayı fondip yapar, her beş dakikada bir "bi taze" ister.

Güncelci: Televizyondan önce haberi vardır, kahvehanenin Twitter'ıdır.

Şans Oyunu Delisi: Batakta kâğıt gelmeyince "destede hata var" diye söylenir.

Çay Bahane Sohbet Şahane: Aslında kahveyi sevmez, sırf muhabbet için gelir.

Emekli Kulübü Başkanı: "Benim zamanımda maaşla ev alınıyordu" diye başlar.

Ortamcı: Hiç oyun bilmez, sadece kalabalığı sever, masadan masaya dolaşır.

Takımcı: Fener, Galatasaray, Beşiktaş… Maç günlerinde adeta kulüp temsilcisi gibi davranır.

Sosyal Medya Düşmanı: "Şu telefonlar yüzünden kimse muhabbet etmiyor artık" diye söylenir.

Yalancı Pehlivan: "Ben de zamanında…" diye başlar, kendini yarı profesyonel futbolcu, güreşçi ya da boksör ilan eder.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kediler seni "insan" değil, "kocaman ve biraz sakar kedi" olarak görüyor. O yüzden de sana yavru kedilere davrandıkları gibi davranıyorlar:
Üstüne atlayıp oyun başlatıyor, kafanı yastık sanıp uyuyor, suratına patisini koyup "sus artık" diyor. Onların gözünde sen, mama paketlerini açabilen, kapıyı açan ve battaniye altında şahane uyku yeri sağlayan dev kedisin.

TESPİTLİ YORUM

@lildepresyon Komedyen:
Toplumsal alt metinlerle dolu ince bir mizah anlayışı ile hazırlanmış stand up

Ben: Mehmet Ali Erbil: Zonguldağın zoooooooosu

Ben: dkdkdkdkdldşdşdk omggggg

GÜLÜ YORUM

@akdnzsafak Geçen dükkana bir abi geldi alışveriş yapti abi buyur otur bir çay söyleyeyim dedim kardeşim hiç oturmayayım şimdi çalıntı motorla geldik diyor muazzam memleket ya...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlk buluşmada error vermek 25 Ağustos 2025, Pazartesi İlginç düğün gelenekleri 24 Ağustos 2025, Pazar İlk adımı atma rehberi 23 Ağustos 2025, Cumartesi Erkeklerde ayrılığın ilk 5 dakikası 22 Ağustos 2025, Cuma
Ahlat’ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Cumhur Ahlat'ta buluştu
Kutsal kitabımıza hakaret edip çocuklara taciz eden şahıs gözaltında!
Kutsal kitabımıza hakaret edip çocuklara taciz eden şahıs gözaltında!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
Aslan'dan Fener'e dev çalım! Mourinho'ya şok
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret öz kızına taciz!
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
ZTK'da kritik tarih