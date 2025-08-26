Sürekli Çay İsteyen: Çayı gelmeden yenisini ister, garsonun gözüne fener gibi bakar.

Gazete Katlayıcı: Spor sayfasını eline alınca kimseye okutmaz, köşe yazarlarından daha bilgilidir.

Sonsuz Hikâyeci: "80'lerde ben…" diye başlar, 90 dakikalık film gibi anlatır.

Okey Profesörü: Taşlara şöyle bir bakıp herkesin elini çözer, yenilirse taşları suçlar.

Masadan Kalkmayan: Sabah gelir, gece kahvehane kapanırken hâlâ ordadır.

Sürekli Borç İsteyen: "Bugün sen ısmarla, yarın kesin ben…" der ama yarın hiç gelmez.

Sigaralı Filozof: Çayı elinde, dumanı kafasında: "Memleketi biz kurtarırız da sıra bize gelmez…"

Televizyon Hakemi: Hakemden daha çok düdük çalar, "VAR'a baksana!" diye bağırır.

Sessiz Düşünür: Saatlerce oturur, tek kelime etmez, varlığıyla dekor gibidir.

Muhabbeti Hiç Bitmeyen: Aynı hikâyeyi üç masaya sırayla anlatır.

Yeniçeri Ruhlu: Tavla zarını kılıç gibi savurur, yenilince "bu zarlar bozuk!" der.

Garsonun Gizli Düşmanı: Çayı fondip yapar, her beş dakikada bir "bi taze" ister.

Güncelci: Televizyondan önce haberi vardır, kahvehanenin Twitter'ıdır.

Şans Oyunu Delisi: Batakta kâğıt gelmeyince "destede hata var" diye söylenir.

Çay Bahane Sohbet Şahane: Aslında kahveyi sevmez, sırf muhabbet için gelir.

Emekli Kulübü Başkanı: "Benim zamanımda maaşla ev alınıyordu" diye başlar.

Ortamcı: Hiç oyun bilmez, sadece kalabalığı sever, masadan masaya dolaşır.

Takımcı: Fener, Galatasaray, Beşiktaş… Maç günlerinde adeta kulüp temsilcisi gibi davranır.

Sosyal Medya Düşmanı: "Şu telefonlar yüzünden kimse muhabbet etmiyor artık" diye söylenir.

Yalancı Pehlivan: "Ben de zamanında…" diye başlar, kendini yarı profesyonel futbolcu, güreşçi ya da boksör ilan eder.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kediler seni "insan" değil, "kocaman ve biraz sakar kedi" olarak görüyor. O yüzden de sana yavru kedilere davrandıkları gibi davranıyorlar:

Üstüne atlayıp oyun başlatıyor, kafanı yastık sanıp uyuyor, suratına patisini koyup "sus artık" diyor. Onların gözünde sen, mama paketlerini açabilen, kapıyı açan ve battaniye altında şahane uyku yeri sağlayan dev kedisin.

TESPİTLİ YORUM

@lildepresyon Komedyen:

Toplumsal alt metinlerle dolu ince bir mizah anlayışı ile hazırlanmış stand up

Ben: Mehmet Ali Erbil: Zonguldağın zoooooooosu

Ben: dkdkdkdkdldşdşdk omggggg

GÜLÜ YORUM

@akdnzsafak Geçen dükkana bir abi geldi alışveriş yapti abi buyur otur bir çay söyleyeyim dedim kardeşim hiç oturmayayım şimdi çalıntı motorla geldik diyor muazzam memleket ya...