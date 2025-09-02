Çorap bulma gücü: Evde kaybolan çorabı kokusundan tanıyabilir.

Kumanda dedektörü: Koltuğun arkasında mı, halının altında mı anında bulur.

Detay mikroskobu: Saçını 1 cm kestirsen "Sen kestirdin mi?" diye sorar.

Hava durumu hissi: "Üşürsün" der ve gerçekten üşürsün.

Telepati mesaj okuma: "Sorun yok" yazılan mesajın yüzde 100 sorun içerdiğini çözer.

Çantada ev taşıma gücü: Bir çantadan hem market, hem eczane, hem de nalbur malzemesi çıkabilir.

Sessiz bakış lazeri: Tek bakışla ortamı susturur.

Yalan dedektörü: "Arkadaşlarla oturuyorduk sadece" cümlesindeki şüpheyi milisaniyede yakalar.

İsim hafızası: İlkokul arkadaşı Nurten'in saç tokasını hâlâ hatırlar.

Sezgi radarı: Kötü bir şey olacaksa içi sıkılır, genelde de haklı çıkar.

Multitasking şampiyonluğu: Yemek yaparken telefonla konuşup çocuğun ödevini kontrol edebilir.

Sessizlik analizi: Birinin sessizliğinin, trip mi yoksa yorgunluk mu olduğunu anlar.

Yoktan yemek var etme: "Evde hiçbir şey yok" denilen malzemelerden ziyafet çıkarır.

Özel gün alarmı: Doğum günü, yıldönümü, kandil – asla atlamaz.

Moda sezgisi: Trend başlamadan önce "Bu renk geliyor" der.

Dayanıklılık kalkanı: Ağrı, uykusuzluk, stres… hepsine karşı görünmez zırh.

Organizasyon büyücülüğü: Tatil, düğün, piknik… Her detayı düşünür.

Sosyal psikoloji ustalığı: 2 saniyede bir masadaki herkesin ruh halini çözer.

Detaylı dinleme: Konuşmandaki en küçük imayı yakalar, gerekirse yıllar sonra hatırlatır.

Empati ışını: Başkasının derdini kendi derdi gibi hissedebilir.

Çanta içi karadelik yönetimi: O çantadan bir gün anahtar, ertesi gün tornavida çıkar.

Görünmez kahramanlık: Kimse fark etmez ama işler onun sayesinde yürür.

Enerji üretimi: 3 saat uykuyla günü süper kahraman gibi bitirir.

Sevgiyle iyileştirme: Bir sarılmayla bütün dertleri hafifletir.

Ayağa kalkma gücü: Ne olursa olsun, düşse de daha güçlü kalkar.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1919'da, ABD'de bazı eyaletlerde pazar günü dans etmek yasaktı. Polis, düğünleri basıp damatla gelin oynarken ceza kesiyordu. İnsanlar nikâhı cumartesi yapıp, dansı pazartesiye ertelemek zorunda kalıyordu. Pazar günü ayağını yere vurmak bile şüpheli bir hareket sayılıyordu; çünkü biri ritim tutuyor sanılabilirdi. Gelinlik içinde hoplamaya kalksan, polis hemen defteri açıyordu. O dönemde aşk serbestti ama tango yasaktı.

GÜLÜ YORUM

@fenolftaleinli Arkadaşım yemek yapmayı hiç bilmediğini anlatıyor, annesi "Tencereye nohutu iki parmak geçecek kadar su koy" dediğinde "Parmaklar yatay mı dikey mi?" diye sorduğunu duyunca ikna oldum...

TESPİTLİ YORUM

@ibisewichz Bir kız asla durduk yere hal hatır sormaz. En son bir kız durduk yere halimi hatrımı sorduğunda NO FROST BUZDOLABI taşımıştım...