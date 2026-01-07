PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İnsanı bezdiren sorular- genişletilmiş sabır testi
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları

İnsanı bezdiren sorular- genişletilmiş sabır testi

Eklenme Tarihi 7 Ocak 2026

Masum gibi başlayıp siniri tırmalayanlar: 6 "Bir şey mi dedim?" (Evet, dedin. Bir sürü.) 6 "Ben mi yanlış anladım?" (Hayır, çok doğru anladın.) 6 "Abartmıyor musun?" (Abartıyorsam sebebi sensin.) 6 "Bana mı öyle geldi?" (Hayır, herkese öyle geldi.)

Aile toplantılarının gizli silahları: 6 "Evlenmeyi düşünmüyor musun hâlâ?" 6 "Bu yaşta böyle mi yaşayacaksın?" 6 "Eskiden böyle değildin." 6 "Bak biz senin yaşındayken…" 6 "Bir tane çocuk olsun, sonrası kolay."

İş yerinde psikolojik dayanıklılık ölçenler: 6 "Bunu dün konuşmuştuk, hatırlamıyor musun?" 6 "Bir el atabilir misin?" (El değil, hayat istiyor.) 6 "Bu çok basit aslında." 6 "Akşam bir bakarsın ya." 6 "Deadline esnek." (Asla esnek değildir.)

İlişki ve duygusal manipülasyon klasikleri: 6 "Beni gerçekten seviyor musun?" 6 "Ben mi sana fazla geliyorum?" 6 "Eski sevgilin olsaydı ne yapardı?" 6 "Beni mi seçersin anneni mi?" 6 "Bir şey yok diyorsan neden yüzün asık?"

Dijital çağın ruh emici soruları: 6 "Story attın ama mesajıma dönmedin?" 6 "Niye çevrimdışısın?" 6 "Son görülmeyi niye kapattın?" 6 "Bu fotoğrafı neden sildin?" 6 "Beni sessize mi aldın?"

Misafirlik & Sosyal ortam felç edenler: 6 "Kilo mu aldın?" 6 "Hiç konuşmuyorsun." 6 "Bu ne biçim saç?" 6 "Ne iş yapıyordun sen?" 6 "Eee, sen ne anlatıyorsun?"

Cevap versen de bitmeyen ısrarcılar: 6 "Emin misin?" 6 "Bir düşün istersen." 6 "Ama bak sonra pişman olma." 6 "Ben olsam…" 6 "Yine de sen bilirsin." (Ama bilmezsin.)

Varoluşsal yorgunluk yaratanson darbe: 6 "Hayattan ne bekliyorsun?" 6 "Gerçekten mutlu musun?" 6 "Kendini nerede görüyorsun?" 6 "Planın ne?" 6 "Bu gidişle ne olacak?"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Etkileyemeyenlerin Etkileyeni: Influencerlar 06 Ocak 2026, Salı Şeytan kredi kartı 05 Ocak 2026, Pazartesi Bunlar hep zayıflık 04 Ocak 2026, Pazar Dişinin arasındaki şey 03 Ocak 2026, Cumartesi
Başkan Erdoğan imzaladı! Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de: 19 ilde değişim
Valiler Kararnamesi Resmi Gazetede
GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor
GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor
Bakan Tunç duyurdu! Reklam yapan avukat hakkında soruşturma başlatıldı...
Reklam yapan avukata soruşturma
Fenerbahçe’den 4’lü transfer harekatı! İmzalar peş peşe gelecek
Fenerbahçe'den 4 imza birden!
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi? Uyuşturucuyu Veyis Ateş getirdi | Kenan Tekdağ ve Ela Rumeysa sözleri...
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi?