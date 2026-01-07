Masum gibi başlayıp siniri tırmalayanlar: 6 "Bir şey mi dedim?" (Evet, dedin. Bir sürü.) 6 "Ben mi yanlış anladım?" (Hayır, çok doğru anladın.) 6 "Abartmıyor musun?" (Abartıyorsam sebebi sensin.) 6 "Bana mı öyle geldi?" (Hayır, herkese öyle geldi.)



Aile toplantılarının gizli silahları: 6 "Evlenmeyi düşünmüyor musun hâlâ?" 6 "Bu yaşta böyle mi yaşayacaksın?" 6 "Eskiden böyle değildin." 6 "Bak biz senin yaşındayken…" 6 "Bir tane çocuk olsun, sonrası kolay."



İş yerinde psikolojik dayanıklılık ölçenler: 6 "Bunu dün konuşmuştuk, hatırlamıyor musun?" 6 "Bir el atabilir misin?" (El değil, hayat istiyor.) 6 "Bu çok basit aslında." 6 "Akşam bir bakarsın ya." 6 "Deadline esnek." (Asla esnek değildir.)



İlişki ve duygusal manipülasyon klasikleri: 6 "Beni gerçekten seviyor musun?" 6 "Ben mi sana fazla geliyorum?" 6 "Eski sevgilin olsaydı ne yapardı?" 6 "Beni mi seçersin anneni mi?" 6 "Bir şey yok diyorsan neden yüzün asık?"



Dijital çağın ruh emici soruları: 6 "Story attın ama mesajıma dönmedin?" 6 "Niye çevrimdışısın?" 6 "Son görülmeyi niye kapattın?" 6 "Bu fotoğrafı neden sildin?" 6 "Beni sessize mi aldın?"



Misafirlik & Sosyal ortam felç edenler: 6 "Kilo mu aldın?" 6 "Hiç konuşmuyorsun." 6 "Bu ne biçim saç?" 6 "Ne iş yapıyordun sen?" 6 "Eee, sen ne anlatıyorsun?"



Cevap versen de bitmeyen ısrarcılar: 6 "Emin misin?" 6 "Bir düşün istersen." 6 "Ama bak sonra pişman olma." 6 "Ben olsam…" 6 "Yine de sen bilirsin." (Ama bilmezsin.)



Varoluşsal yorgunluk yaratanson darbe: 6 "Hayattan ne bekliyorsun?" 6 "Gerçekten mutlu musun?" 6 "Kendini nerede görüyorsun?" 6 "Planın ne?" 6 "Bu gidişle ne olacak?"