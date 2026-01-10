Kumanda Meselesi (Uluslararası Kriz)
-"Ben bunu izliyordum."
-"Ama sen uyuyordun."
-"Gözlerim kapalıyken izliyorum ben."
Kumanda evdeki en stratejik silahtır. Kimdeyse güç ondadır.
"Ne Yiyelim?" Konferansı
-"Ne yiyelim?"
-"Bilmiyorum."
-"Ben köfte diyeyim mi?"
-"Canım istemiyor." -"Pide?"
-"Dün yedik."
Açken verilen kararlar hiçbir zaman kabul edilmez.
Sessizlikle Cezalandırma
-"Neden konuşmuyorsun?"
-"Konuşsam kavga çıkacak."
-"Zaten çıktı." Sessizlik bazen megafondur.
Telefon – Eş Üçgeni
-"Ben konuşurken niye telefona bakıyorsun?"
-"Önemli bir şeydi."
-"Kim?"
-"Kimse."
"Kimse" evlilikte en şüpheli isimdir.
Misafir Sonrası Yorgunluk Hesaplaşması
-"Ben sabahtan beri ayaktayım."
-"Ben de yoruldum."
-"Ama sen oturdun."
-"Zihinsel olarak yoruldum."
Zihinsel yorgunluk tartışmada joker karttır.
"Ben Demiştim" Tarihi
-"Bak gördün mü?"
-"Ne gördüm?"
-"Ben demiştim."
-"Ne zaman?"
-"Hatırlamıyorsan senin sorunun."
Söylenmiş ama kayda geçmemiş her şey geçerlidir.
Alarm Faciası
-"Bu alarm niye çalıyor?"
-"Kalkacağım."
-"Dördüncü kez çaldı."
-"Bu hazırlık."
Alarm çalar, umutlar söner.
Alışveriş Poşeti Savunması
-"Buna gerçekten ihtiyacımız var mıydı?"
-"Vardı."
-"Niye iki tane?"
-"Bir yedek."
"Yedek" evlilikte her şeyi meşrulaştırır.
Battaniye Paylaşım Savaşı
- "Battaniye yok."
- "Var ya."
- "Senin tarafında."
-"Ben de üşüyorum."
Gece adalet sistemi askıya alınır.
"Bir Şey Yok" Uzatması
- "Emin misin?"
- "Evet."
- "Bak yüzün düşmüş."
- "Normal yüzüm bu."
Normal yüz diye bir şey yoktur.
Yol Tarifi Kavgası - "Ben buradan gir demedim mi?"
- "Demiş olsan girerdim."
- "Demiştim."
- "İçinden."
Navigasyon bile taraf tutar.
Yorgan – Yastık – Konumlandırma
- "Yastığım neden sende?"
- "Uyurken aldım."
- "Bilincin açık mıydı?"
- "Vicdanım kapalıydı."
"Benim Annem Senin Annen" Kıyaslaması
-"Benim annem böyle yapmaz."
-"Zaten o yüzden." Tehlikeli bölge. Girilmez.
Dışarı Çıkma Saati
- "Hadi çıkalım." - "Beş dakika." (40 dakika sonra)
- "Hazırım."
Beş dakika evlilikte esnek bir kavramdır.
"Tamam" Tonu Tartışması
"Tamam."
- "O 'tamam' normal değil."
- "Nasıl söyleyeyim?"
- "Daha tamam gibi." Tonlama evliliğin gizli dili.