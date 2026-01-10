SON DAKİKA
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Geleneksel eş tartışmaları

Eklenme Tarihi 10 Ocak 2026

Kumanda Meselesi (Uluslararası Kriz)

-"Ben bunu izliyordum."

-"Ama sen uyuyordun."

-"Gözlerim kapalıyken izliyorum ben."

Kumanda evdeki en stratejik silahtır. Kimdeyse güç ondadır.

"Ne Yiyelim?" Konferansı

-"Ne yiyelim?"

-"Bilmiyorum."

-"Ben köfte diyeyim mi?"

-"Canım istemiyor." -"Pide?"

-"Dün yedik."

Açken verilen kararlar hiçbir zaman kabul edilmez.

Sessizlikle Cezalandırma

-"Neden konuşmuyorsun?"

-"Konuşsam kavga çıkacak."

-"Zaten çıktı." Sessizlik bazen megafondur.

Telefon – Eş Üçgeni

-"Ben konuşurken niye telefona bakıyorsun?"

-"Önemli bir şeydi."

-"Kim?"

-"Kimse."

"Kimse" evlilikte en şüpheli isimdir.

Misafir Sonrası Yorgunluk Hesaplaşması

-"Ben sabahtan beri ayaktayım."

-"Ben de yoruldum."

-"Ama sen oturdun."

-"Zihinsel olarak yoruldum."

Zihinsel yorgunluk tartışmada joker karttır.

"Ben Demiştim" Tarihi

-"Bak gördün mü?"

-"Ne gördüm?"

-"Ben demiştim."

-"Ne zaman?"

-"Hatırlamıyorsan senin sorunun."

Söylenmiş ama kayda geçmemiş her şey geçerlidir.

Alarm Faciası

-"Bu alarm niye çalıyor?"

-"Kalkacağım."

-"Dördüncü kez çaldı."

-"Bu hazırlık."

Alarm çalar, umutlar söner.

Alışveriş Poşeti Savunması

-"Buna gerçekten ihtiyacımız var mıydı?"

-"Vardı."

-"Niye iki tane?"

-"Bir yedek."

"Yedek" evlilikte her şeyi meşrulaştırır.

Battaniye Paylaşım Savaşı

- "Battaniye yok."

- "Var ya."

- "Senin tarafında."

-"Ben de üşüyorum."

Gece adalet sistemi askıya alınır.

"Bir Şey Yok" Uzatması

- "Emin misin?"

- "Evet."

- "Bak yüzün düşmüş."

- "Normal yüzüm bu."

Normal yüz diye bir şey yoktur.

Yol Tarifi Kavgası - "Ben buradan gir demedim mi?"

- "Demiş olsan girerdim."

- "Demiştim."

- "İçinden."

Navigasyon bile taraf tutar.

Yorgan – Yastık – Konumlandırma

- "Yastığım neden sende?"

- "Uyurken aldım."

- "Bilincin açık mıydı?"

- "Vicdanım kapalıydı."

"Benim Annem Senin Annen" Kıyaslaması

-"Benim annem böyle yapmaz."

-"Zaten o yüzden." Tehlikeli bölge. Girilmez.

Dışarı Çıkma Saati

- "Hadi çıkalım." - "Beş dakika." (40 dakika sonra)

- "Hazırım."

Beş dakika evlilikte esnek bir kavramdır.

"Tamam" Tonu Tartışması

"Tamam."

- "O 'tamam' normal değil."

- "Nasıl söyleyeyim?"

- "Daha tamam gibi." Tonlama evliliğin gizli dili.

