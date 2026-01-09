SON DAKİKA
Futbolcuların komik cevapları

9 Ocak 2026

Bazı oyuncular vardır bazen oyunları bazen de sözleri ile damga vururlar gündeme... İşte onlardan 14 tanesi.

Zinedine Zidane: Muhabir: Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olmak nasıl bir duygu? Zinedine Zidane: Bilmem, Paul Scholes'a sor.

David Beckham: Muhabir: Futbolu ne zaman bırakmaya karar verdin? Beckham: Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim.

Tolga Zengin: Muhabir: Olimpiyat Stadı hakkında ne düşünüyorsun? Tolga: Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin ''Atatürk' olması.

Şota Arveladze: Muhabir: En beğendiğin gollerin hangisi? Şota: Oğlum ve kızım.

Daniel Amokachi: Muhabir: Hükümet yetkililerinin futbola ilgili olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Amokachi: Çok normal, ikimiz de trübünlere oynuyoruz.

Patrice Evra: Muhabir: Paris Saint Germain'e transfer olacak mısın? Evra: Bu transferin gerçekleşmesi için Ferguson'u öldürmeniz gerekli.

Diego Maradona: Muhabir: Messi'yi mi tutuyorsunuz, Ronaldo'yu mu? Maradona: Messi'yi ya da Ronaldo'yu tutacağınıza ikisini de tutun, futbolun zevkini yaşayın.

Sergen Yalçın: Muhabir: Sence Fernandes yıldız değil mi?" Sergen Yalçın: Bence hiç değil. Ben Hagi'yle oynadım.

Jürgen Klopp: Muhabir: Jose Mourinho'nun takımınızı izlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Klopp: Arasaydı, iyi bir takım olduğumuzu söylerdim, gelmesine gerek yoktu.

Phil Jones: Muhabir: Wayne Rooney Manchester United'da mutsuz mu? Phil Jones: Antrenmanlarda mutlu ve gayet rahat. Hatta bize, o kötü şakalarından bile yapıyor.

Zlatan Ibrahimovic: Muhabir: Dünyanın en güzel kadını kim? Ibrahimovic: Bilmiyorum henüz görmedim, gördüğüm zaman benim sevgilim olur.

