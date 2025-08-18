Naz başlangıç paketi: Tanışmada hafif gülümseme + "Hmm düşünürüm" diyerek merak uyandırma.

Cevap geciktirme sanatı: Mesaja 2 saat sonra "Aaa bak yeni gördüm" cevabı (ama 2 dakika içinde online olmuştur).

Ben küsmem: "Ben kızmadım" diyerek 3 gün susma.

Yemek nazı: "Acıkmadım" deyip başkasının tabağından en lezzetli lokmayı alma.

Nedensiz kaş kalkışı: 15 derece kalkarsa hafif naz, 30 derece kalkarsa soğuk savaş.

Sessiz alarm: "Yok bi şey" = Çok şey var ama kendin bulacaksın.

Gizli mesaj: "Hadi sen bilirsin" cümlesi = Asla öyle yapma.

Naz döngüsü: Önce küsme-Barışma- "Ama yine yaparsan" uyarısı.

Tatlı trip: Küs gibi yapıp sonra sevdiği tatlıyı getireni affetme.

Sürpriz test: Aniden "Beni seviyor musun?" sorusu. Yanlış tonda cevap hayat boyu kullanılır.

Hediyeyi küçümseme: "Ay hiç gerek yoktu" der ama hediye yastığın altında saklanır.

Gizli kıyas: "Kız arkadaşın sana böyle yapıyor mu?" ile başlayan tuzak sorular.

İnce dokundurma: Kendi almadığı kararı "Ben zaten öyle düşünmüştüm" diye sahiplenme.

Soğuk omuz: Yan yana otururken yarım metre kayma.

Anlam yükleme: "Beni dinlemiyorsun" cümlesi, aslında saatlerdir dinlenmesine rağmen gelir.

Mevsimsel naz: Baharda romantik, yazın tatil planı nazı, kışın battaniye altı nazı.

Film nazı: "İstediğin filmi aç" deyip, senin seçtiğini 15 dakika eleştirme.

Gücenme şifresi: "Hiç önemli değil" cümlesi = Çok önemli.

Sosyal medya nazı: Hikâyene bakıp beğenmeyip sonra "Güzelmiş" diye yüz yüze söyleme.

Final sahnesi: "Ben naz yapmam" diyerek tüm listeyi inkar etme.