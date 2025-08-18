SON DAKİKA
Kadınların nazları

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Eklenme Tarihi 18 Ağustos 2025

Naz başlangıç paketi: Tanışmada hafif gülümseme + "Hmm düşünürüm" diyerek merak uyandırma.
Cevap geciktirme sanatı: Mesaja 2 saat sonra "Aaa bak yeni gördüm" cevabı (ama 2 dakika içinde online olmuştur).
Ben küsmem: "Ben kızmadım" diyerek 3 gün susma.
Yemek nazı: "Acıkmadım" deyip başkasının tabağından en lezzetli lokmayı alma.
Nedensiz kaş kalkışı: 15 derece kalkarsa hafif naz, 30 derece kalkarsa soğuk savaş.
Sessiz alarm: "Yok bi şey" = Çok şey var ama kendin bulacaksın.
Gizli mesaj: "Hadi sen bilirsin" cümlesi = Asla öyle yapma.
Naz döngüsü: Önce küsme-Barışma- "Ama yine yaparsan" uyarısı.
Tatlı trip: Küs gibi yapıp sonra sevdiği tatlıyı getireni affetme.
Sürpriz test: Aniden "Beni seviyor musun?" sorusu. Yanlış tonda cevap hayat boyu kullanılır.
Hediyeyi küçümseme: "Ay hiç gerek yoktu" der ama hediye yastığın altında saklanır.
Gizli kıyas: "Kız arkadaşın sana böyle yapıyor mu?" ile başlayan tuzak sorular.
İnce dokundurma: Kendi almadığı kararı "Ben zaten öyle düşünmüştüm" diye sahiplenme.
Soğuk omuz: Yan yana otururken yarım metre kayma.
Anlam yükleme: "Beni dinlemiyorsun" cümlesi, aslında saatlerdir dinlenmesine rağmen gelir.
Mevsimsel naz: Baharda romantik, yazın tatil planı nazı, kışın battaniye altı nazı.
Film nazı: "İstediğin filmi aç" deyip, senin seçtiğini 15 dakika eleştirme.
Gücenme şifresi: "Hiç önemli değil" cümlesi = Çok önemli.
Sosyal medya nazı: Hikâyene bakıp beğenmeyip sonra "Güzelmiş" diye yüz yüze söyleme.
Final sahnesi: "Ben naz yapmam" diyerek tüm listeyi inkar etme.

