Lütfi Albayrak

Eklenme Tarihi 11 Ağustos 2025

"Sadece bakacağım" yalanı Başlarken hep masum bir niyet var. Bitirirken 2016 yaz tatilindeki dondurma fotoğrafındasın.
Fake hesap açma dürtüsü "Ya engellediyse?" planı.
Kullanıcı adı: meltem_ lover_92.
Story'leri anonim izleme çabası Üçüncü parti uygulamaları araştırmak ama virüs kapma ihtimalin aşk acısından bile daha yüksek.
Zoom'un gücü Arka planda gördüğün parmağın kime ait olduğunu anlamak için CSI dizisine rakip oluyorsun.
Ortak arkadaşların profiline dalma Çünkü asıl kanıtlar genelde oradadır.
"Bu kim ya?" araştırması Tanımadığın kişilerin hayatına aniden dahil olup, kendi kendine kurduğun senaryolar.
Zaman tünelinde kaybolma O kadar aşağı inersin ki, Instagram "Daha fazla gönderi yok" diye ağlamaya başlar.
Yanlışlıkla beğenme korkusu Elin hafifçe kayar ve kalp olur… O an tüm kanın donar.
Stalk sonrası ruh hali "Mutlu olmuş mu, bana inat mı yapıyor?" gibi kendi içinde çözülemeyen davalar.
Profil fotoğrafı analizleri Saç kesiminden ruh hâlini okuma girişimleri.
Takip butonuna yanlışlıkla basma Geri çeksen de bildirim gitmiş olabilir… Panik seviyen: Deprem çantası hazırlama.
Eski yorumları okuma Kendi yazdığın "Kalbim" yorumunu görünce içinden "Şimdi olsa yazmam" dersin.
Konum etiketlerini araştırma "Burada kiminle?" sorusunu kendi kafanda 4 sezonluk diziye çevirmek.
Yorumlardaki yeni isimler "Hmmm, bu kim?" diye başlayan ama gece 03:00'te hâlâ o kişinin kuzeninin düğün fotoğraflarına bakarak biten süreç.
Kendi kendine sonuç çıkarma "Demek ki ben onun için sadece…" diye başlayan melodramatik iç ses.

