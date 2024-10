- Gizemli olun: Belli bir gizem, çekiciliği tetikler.

- Ulaşılamaz olun: Nadir bulunan şeyler her zaman daha çekicidir.

- Kendinize güvenin: Özgüven, başarılı olma yeteneğinizi gösterir.

- Görünüşünüze özen gösterin: İyi bir stil anlayışı dikkat çeker.

- Güzel bir koku kullanın: Dikkat çekmek için hoş bir parfüm kullanın.

- Açık bir beden dili benimseyin: Bu, ulaşılabilir ve rahat olduğunuzu gösterir.

- Uzak durun: Çok fazla tepkisel olmayın; bu merakınızı uyandırabilir.

- Kendinizi fazla ulaşılabilir kılmayın: Başkalarının sizi kazanmak için çaba göstermesine izin verin.

- Sosyal medyada gizli olun: Kendinizi aşırı sergilemekten kaçının; bu çekiciliği azaltabilir.

- Başkalarının görüşlerine endişelenmeyin: Kendinize sadık kalın.

- Çaresizlik göstermeyin: Etkileşimler sırasında sakinliğinizi koruyun.

- Bağımsız olun: Hayır demeyi öğrenin; bağımsızlık dikkat çeker.

- Kendinize sadık kalın: Başkalarını memnun etmek için değil, kendi gelişiminiz için değişin.

- Kendinizle ilgili her şeyi açıklamayın: Gizemli bir hava yaratın.

- İlgisizlikten etkilenmeyin: Sizi takdir edenlere odaklanın.

- Uygun mesafeyi koruyun: İlk başta çok fazla ilgi göstermeyin.

- Hedeflerinizi önceliklendirin: Kişisel gelişiminize önem verin.

- Göz teması kurun: Konuşmalar sırasında bağlantıyı güçlendirir.

- Kendinizi sevin ve inançlarınızın arkasında durun: Fikir sahibi olun ve güncel konularda bilgi sahibi olun.

- Maceracı olun: Seyahat edin ve ilham verici deneyimler paylaşın; iyimserlik çeker.

- Bağımsızlığınıza değer verin: Kendinizi daha iyi tanımak için yalnız vakit geçirin.

- Hırslı olun: Hedeflerinize ve kişisel gelişiminize odaklanın.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kanada'da bir adam, bir markette dondurulmuş tavukla soygun yapmaya çalıştı. Soygun için silah yerine dondurulmuş bir tavuk kullandı ve kasiyere paraları vermesini söyledi. Kasiyer, olayı çok ciddiye almadı ve polisi çağırdı. Adam, dondurulmuş tavukla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bu olay, tuhaf ve komik bir soygun girişimi olarak kayıtlara geçti.



TESPİTLİ YORUM

@zedbasgan Haftada 7 gün, günde 13-14 saat çalışıyorum ve pilim bitmiş gibi hissetmeye başladım. İngiliz arkadaş diyor ki; burnout sendromu olabilir. Selena Gomez de yaşadı. Ben daha çok Azer Bülbül tarzı bir "Dardayım" ama bunu hiç İngilizce açıklayamıcam şu an.



GÜLÜ YORUM

@romankaptan On yıl önce Londra'da bir sci-fi film festivalinde tanıştığım değerli eşim az önce ipad'i bana uzatarak şöyle dedi, "Oğlana uzaylı muzaylı bir şeyler aç."