Kamboçya/Bölmeli boşanma: 2008'de Kamboçya'da 18 yıllık evliliği bitiren bir çift, ayrılırken ilginç bir yöntem seçti: İkisi de mal paylaşımını "her şeyi yarıya bölme" şeklinde kararlaştırdı. Bu ilginç planı hayata geçirirken testere ve çokça içki taşıdıkları anlatıldı!

İnsan değil fırın (BAE): Kadın, kocasının kendisini sadece mükemmel yemek yapan bir "fırın" olarak gördüğünü, duygusal bağ kurmadığını iddia ederek boşanma davası açtı. Mahkeme "duygusal ihmal" gerekçesini kabul etti.

Futbol takımı nefreti (İngiltere): Adam, karısının sürekli Manchester United forması giyip onu Chelsea'ye küfür etmeye zorlamasını "akıl almaz zulüm" saydı. Hakim bu gerekçeyi makul bularak boşanmayı onayladı.

Mikroskopla toz kontrolü (Almanya): Kadının aşırı temizlik takıntısı nedeniyle kocasının eve gelince dezenfekte olmasını ve mikroskopla toz aramasını istemesi, boşanma gerekçesi olarak kabul edildi.

Sanal FarmVille aldatması (ABD): Kadın, kocasının Facebook'taki FarmVille oyununda bir avatar ile sanal bir ilişki yaşayıp ona dijital hediyeler göndermesini "duygusal ihanet" sayarak boşanma davası açtı.

Yüzyıldan kötü nefes davası (İngiltere): Lord Blandford, karısının ağız kokusunun "akıl almaz zulüm" teşkil ettiğini iddia ederek boşanma talebinde bulundu. Dönemi için oldukça sıra dışı bir gerekçeydi.

Aldatma yerine bulaşık makinesi (Çekya): Bir kadın, kocasından evliliklerinin "normal bir şekilde sona erdiği" gerekçesiyle boşanmak istedi. Mahkemeye sunduğu en somut kanıt, kocasının bulaşık makinesini yanlış şekilde doldurma konusunda ısrar etmesi ve bunun on yıllık sürekli bir tartışma kaynağı olmasıydı. Hakim, "tükenmişlik" gerekçesini kabul etti.

Yatakta cep telefonu (Çin): Bir kadın, boşanma davasının gerekçesi olarak kocasının aşırı derecede oyun oynamasını ve gece yarısı yatakta bile cep telefonuyla ilgilenmesini gösterdi. Bunun kendisini "görünmez" ve ihmal edilmiş hissettirdiğini söyledi. Çin mahkemelerinde "dijital ihmal" artan bir boşanma nedeni haline geliyor.

Sahte milyoner (İngiltere): Bir kadın, İsviçreli milyarder olduğunu iddia eden ve lüks bir yaşam süreceklerine söz veren bir adamla evlendi. Balayından hemen sonra adamın sahte çekler kullanan, otel faturalarını ödeyemeyen sıradan biri olduğu ortaya çıktı. Kadın, "aldatılmışlık" ve "yanlış temsil" gerekçesiyle evliliğin iptalini talep etti.

Kocam bir vampir (Romanya): Bir Rumen kadın, kocasından boşanma davası açtı. İddiasına göre kocası, gece geç saatlere kadar uyuyor, güneşten kaçınıyor, sarımsağa aşırı tepki veriyor ve kendisini bir vampir olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Mahkeme, bunun evlilik birliğinin temelini sarsan "ciddi davranış bozuklukları" olduğuna karar verdi