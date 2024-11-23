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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 23 Kasım 2024

Hoşlandığınız bir erkeğe ne söyleyebilirsiniz?

Hoşlandığınız bir adama itirafta bulunurken, kişisel bir hikaye paylaşmak bunu içten hale getirebilir. Örneğin, "Parkta geçirdiğimiz günü hatırlıyor musun, saatlerce sadece konuşup gülüyorduk? O gün, senin arkadaşlığından ne kadar keyif aldığımı fark etmemi sağladı.
Beni çok mutlu ve rahat hissettiriyorsun ve senden gerçekten hoşlanmaya başladım." diyebilirsiniz.
Sonra şunu ekleyin:
"Dürüst olmak istedim çünkü aramızdaki bağa değer veriyorum ve aramızda özel bir şey olabileceğini düşünüyorum." Bu yaklaşım, değerli bir anıyı gerçek duygularınızla birleştirerek itirafınızı hem kişisel hem de samimi hale getirir.

BİR ERKEĞE ONDAN HOŞLANDIĞINIZI NASIL GÖSTERİRSİNİZ?
Şimdi, eylemler her zaman sözcüklerden daha yüksek sesle konuşur. Bir erkeğe ondan hoşlandığınızı göstermek için, düşünceli hareketlerle başlayın. Onunla kaliteli zaman geçirin; onu ikinizin de keyif aldığı aktivitelere davet edin, örneğin, "Bu hafta sonu yeni bir sanat sergisine gidiyorum, katılmak ister misin?" Ona içtenlikle iltifat edin: "Beni her zaman nasıl gülümseteceğini biliyorsun."
Hobilerine ve tutkularına ilgi gösterin. Örneğin, basketbolu seviyorsa, "Bu cuma maçını izlemeyi çok isterim." diyebilirsiniz. Paylaşımlarını beğenerek ve yorum yaparak sosyal medyada onunla etkileşime geçin, hayatına dikkat ettiğinizi gösterin.

BİR ERKEĞE ONDAN HOŞLANMADIĞINI NASIL SÖYLERSİN?
Bir adama ondan hoşlanmadığınızı söylemek rahatsız edici olabilir ancak dürüstlük çok önemlidir.
Konuşmak için özel bir an bulun. Ona bir insan olarak takdirinizi ifade ederek başlayın.
Örneğin, "Arkadaşlığımıza ve nezaketinize değer veriyorum." Sonra, suçlamadan kaçınmak için "Ben" ifadelerini kullanarak duygularınızı nazikçe açıklayın, örneğin "Romantik bir bağ hissetmiyorum."
Sert veya belirsiz olmadan net ve açık olun.
Sahte umut vermekten veya onu kandırmaktan kaçının.
Kararınızın onun değerinin bir yansıması değil, sizin hislerinizin bir yansıması olduğuna dair güvence verin. Eğer arzunuz buysa arkadaşlığınızı sürdürme umudunuzu ifade ederek nazik bir notla bitirin. Örneğin, "Umarım arkadaş olmaya ve birbirimizi desteklemeye devam edebiliriz." Hem kendi duygularınıza hem de onun duygularına saygı duymanın anahtarı şefkatli ama aynı zamanda açık sözlü olmaktır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Joan Ginther, ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kadındı ve tam 4 kez büyük piyango ikramiyesi kazandı. İlk kazancını 1993 yılında 5,4 milyon dolar olarak elde etti. Daha sonra 2006'da 2 milyon dolar, 2008'de 3 milyon dolar ve 2010'da tam 10 milyon dolar kazandı. Matematik doktorası olan Ginther'in kazançlarının şansı mı, stratejisi mi olduğu tartışma konusu oldu.
Uzmanlar bu başarıyı 1 trilyonda 1 ihtimalle açıklarken, bazıları onun istatistiksel analizle kazanan biletleri belirlediğini öne sürdü.

GÜLÜ YORUM
@kariaisback 2. sınıfa giden erkek öğrencim bende bir değişiklik fark ettiniz mi diye ısrarla sordu.
Fark etmemi beklediği değişiklik de sünnet olmuş olması.

TESPİTLİ YORUM
@delisuheyl Dördüncü sınıfta bana telefon almışlardı ama hiçbir arkadaşımda telefon olmadığı için hava atmaktan başka bir işe yaramıyordu graham bell gibi dolanıyordum ortalıkta.

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