Birini hayatınızdan sildiniz. Takipten çıktınız, DM'leri kestiniz, hatta telefon rehberinden "blok"ladınız. Ama o da ne? Aylar sonra Instagram hikâyenizi kimler izlemiş diye bakıyorsunuz… Tadaa!

Orada, köşede: Eski sevgili.

İşte bu davranışa "haunting" ya da "orbiting" deniyor. Yani kişi, sizin etrafınızda hayalet gibi dönüp duruyor ama asla tam olarak var olmuyor.

"Ben buradayım ama aslında değilim" diyerek sizi psikolojik bir Scooby-Doo bölümüne çeviriyor.



Haunting nedir?

Haunting, adeta "sosyal medya musallatı." Karşı taraf size mesaj atmıyor ama fotoğrafınızı beğeniyor, story'nizi izliyor, Spotify listenize sinsi bir şekilde göz atıyor. Özetle: "Aramızda hiçbir şey kalmadı ama senin ruhunu hâlâ kiraladım."

Orbiting nedir?

Orbiting ise biraz daha bilimsel geliyor. Kişi sizin etrafınızda uydu gibi dönüyor. DM atmaz, telefon etmez ama sürekli göz ucuyla radarında tutar. Bir nevi NASA programı:

Apollo Ex-i.

Neden yapılır?

Merak: "Acaba onsuz nasıl yaşıyor? Çöktü mü?

Yoksa zengin mi oldu?" Ego: "Ben olmasam da hâlâ bana dolaylı olarak hayatını raporluyor." Sosyal medya lobotomisi: Alışkanlıktan dolayı. Parmağı kaydırırken yanlışlıkla sizin story'nize tıklamış olabilir. (Klasik mazeret!)

Belirtiler:

Her sabah "Kimler baktı" listesinde o meşhur gözlük emojiyle size bakan hayalet.

En saçma story'nizi bile (Örneğin: "Bulaşık yıkıyorum") izlemiş olması.

Ama mesaj kutunuz bomboş! Yani iletişim yok, sadece Big Brother vibes.

Çözüm önerileri:

Bilimsel yöntem:

Story'lerinizi sadece yakın arkadaşlara açın. Böylece hayaletin nefesini ensenizde hissetmezsiniz.

Sanatsal yöntem:

İnstagram biyografinize "Bu bir perili köşk değildir" yazın.

Radikal yöntem:

Siz de aynı şeyi yapın.

Onun story'sine bakın, ama asla yazmayın. Haunting Wars: Ghosts Strike Back.

Sonuç olarak haunting ve orbiting, modern dünyanın en pasif-agresif "Ben hâlâ buradayım" taktikleri. Sevgililik bitmiş olabilir ama görünüşe bakılırsa sizin hikâyelerinizde hâlâ "konuk oyuncu" olarak yer almak istiyorlar.