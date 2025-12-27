PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu dosyası kabarıyor: Park ve Bahçeler’de 3,5 milyarlık vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde 3,5 milyar TL’yi aşan kamu zararı ortaya çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İmamoğlu dosyası kabarıyor: Park ve Bahçeler’de 3,5 milyarlık vurgun

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İBB'deki bir vurgunu daha ortaya koydu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut personel varken aynı iş için ikinci alım yapıldı. Mükerrer ihaleler düzenlenerek 3,5 milyar TL'yi aşan kamu zararı oluşturuldu. Bu durumun 375 sayılı KHK'ya aykırı olduğu da rapora eklendi.

Haber: Barış Savaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Fahiş site aidatına Meclis freni
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?