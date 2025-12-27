İmamoğlu dosyası kabarıyor: Park ve Bahçeler’de 3,5 milyarlık vurgun

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İBB'deki bir vurgunu daha ortaya koydu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut personel varken aynı iş için ikinci alım yapıldı. Mükerrer ihaleler düzenlenerek 3,5 milyar TL'yi aşan kamu zararı oluşturuldu. Bu durumun 375 sayılı KHK'ya aykırı olduğu da rapora eklendi.

Haber: Barış Savaş