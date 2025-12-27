Asrın felaketinden asrın inşasına
6 Şubat depremlerinin neden olduğu büyük yıkım, “Asrın İnşası” ile ortadan kalktı. Başkan Erdoğan, bugün Hatay’da “455 Bin Konut Tamam” temalı programa katılacak. Canlı bağlantılarla birçok ilde anahtar teslimi yapılacak, Ankara’da kura çekimi gerçekleştirilecek.
K.maraş merkezli depremden, 11 şehir 14 milyon vatandaş etkilendi. 108 bin kilometrekarelik alan sarsıldı. Fakat hemen sonra asrın inşası başladı. 174 noktada 3 bin 481 şantiye kuruldu. 200 bin kişi çalıştı. Sadece Hatay'da 153 bin 755 konut sıfırdan yapıldı.
Çevre Bakanı Murat Kurum da devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu vurguladı. "11 kentin ayağa kalkmasına, Türkiye'nin istikbali gözüyle baktık. 75 milyar doları aşan yatırımla Litvanya nüfusu kadar alanı inşa ettik" dedi.
BİZ YAPACAĞIZ DERSEK ALLAH'IN İZNİYLE YAPARIZ
Başkan Erdoğan, bugün 455 bininci konutun teslim edileceğini söyledi. "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık" dedi.
2 MİLYON DEPREMZEDE EVİNE KAVUŞUYOR
Bölgede, 11 bin km yani Türkiye'nin çevresi kadar altyapı çalışması yürütüldü. Şehirlerin su hatları yenilendi. Bugün de Hatay'da 55 bin 681 bağımsız bölüm teslim edilecek. 3 yılda evlerine kavuşan depremzede sayısı 2 milyona ulaşacak.
Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, Tarihi Uzun Çarşı, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olan Kurtuluş Caddesi ile Tarihi Meclis Binası eski günlerine kavuşturuldu.
|İl
|Konut Sayısı
|Hatay
|153.755
|Malatya
|79.660
|Kahramanmaraş
|73.956
|Adıyaman
|43.366
|Gaziantep
|31.053
|Diyarbakır
|17.206
|Elazığ
|14.894
|Şanlıurfa
|13.429
|Osmaniye
|12.557
|Adana
|12.073
|Kilis
|2.569
|Tunceli
|298
|Kayseri
|288
|Sivas
|164
|Bingöl
|89
Haber: Murat Karaman-Murathan Yıldırım-Yaser Çaparoğlu