Asrın felaketinden asrın inşasına

K.maraş merkezli depremden, 11 şehir 14 milyon vatandaş etkilendi. 108 bin kilometrekarelik alan sarsıldı. Fakat hemen sonra asrın inşası başladı. 174 noktada 3 bin 481 şantiye kuruldu. 200 bin kişi çalıştı. Sadece Hatay'da 153 bin 755 konut sıfırdan yapıldı.

Çevre Bakanı Murat Kurum da devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu vurguladı. "11 kentin ayağa kalkmasına, Türkiye'nin istikbali gözüyle baktık. 75 milyar doları aşan yatırımla Litvanya nüfusu kadar alanı inşa ettik" dedi.