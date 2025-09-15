Telefonunuz çalıyor.

Daha doğrusu çalmıyor.

WhatsApp bildirimi geliyor.

Daha doğrusu gelmiyor.

Oysa bir zamanlar sabaha kadar konuştuğunuz, story'lerinizi saniyesinde beğenen, "Sen uyanınca haber ver" diyen kişi, şimdi yok. Ne mesaj var, ne arama.

Sanki Thanos parmağını şıklatmış da sevgiliniz, flörtünüz ya da arkadaşınız buhar olup uçmuş. İşte bu modern çağın mistik ritüeli:

Ghosting.

Ghosting'in temel tanımı:

Ghosting, birine "Ben seni artık istemiyorum" demek yerine, onu görünmezlik peleriniyle yok sayma sanatıdır. Bazen flörtte, bazen dostlukta, bazen iş görüşmelerinde bile çıkar karşınıza. Kısacası, insan ilişkilerinin Houdini numarasıdır.



Neden ghosting yapılır?:

6 Korkaklık: "Yüzüne söylemeye üşendim, bari kaybolayım." 6 Büyü bozulması: "Bir gün seni çok sevdim, ertesi gün 'Yeter artık' dedim." 6 Enerji tasarrufu:

"Açıklama yazacağıma, şarjımı TikTok'ta harcarım." 6Profesyonel hayaletlik: Bazıları gerçekten hobisini mesleğe çevirmiştir.



Ghosting'in çeşitleri:

Klasik ghosting: Bir gün yazışmalar biter, bir daha da gelmez. Telefonunuz bile bu kişiyi unutur.

Soft ghosting: Sadece "emoji" ile cevap verme. Siz roman yazarsınız, karşı taraf sadece alakasız bir emoji yollar.

Yarı zamanlı ghosting:

Haftada bir "Naber?" der, sonra yine kaybolur. Yani sizi yarı zamanlı haunting ile avutur.



6 Profesyonel ghosting:

İş görüşmesinden sonra insan kaynaklarının size dönüş yapmaması.

(Oysa maili en az üç kere "Saygılarımla" ile bitirmiştiniz.)



Ghosting'e uğrayanların belirtileri:

Sürekli Wi-Fi'ye bakma.

"Acaba telefonum bozuldu mu?" testleri.

Arkadaşlara "Sence bana bi şey oldu mu?" diye ısrarcı sorular.

Online olsa da yazmıyor depresyonu.



Ghosting'e mizahi çözüm önerileri:

Kaybolan kişiyi anmak için "Mezunlar Defteri" gibi bir "Ghostedler Defteri" tutabilirsiniz.

WhatsApp'ta "Son görülme: 2019" yazan birine mum yakıp dua edebilirsiniz.

Yeni flörte, ilk günden şunu sorun: "Kaybolmayı mı tercih edersin, yoksa dürüstçe terk etmeyi mi?" Sonuç olarak, ghosting çağımızın duygusal sessiz çığlığıdır. Bazıları için kaçış, bazıları için hayaletlik performansı. Ama unutmayın: Her hayalet, bir gün başka bir yerde tekrar belirir.