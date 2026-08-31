Şampiyonlar Ligi kurası çekildi. Normal insan rakiplere bakıp "Önce lig aşamasından çıkalım" der. Türk taraftarı ise kura çekildikten 10 dakika sonra "Finalde kim gelir?" hesabına başlar.

GALATASARAY:

Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK... Galatasaray kurada Barcelona ve PSG'yi görünce taraftarın ilk tepkisi: "Gelsinler." Bu "gelsinler" kelimesi Türk futbolunun nükleer silahıdır. Rakibin kadrosu 1 milyar euro olabilir, fark etmez. Barcelona İstanbul'a geliyor.

Normal futbolsever: "Çok zor."Galatasaraylı: "Atmosferi görünce bakalım ne yapacaklar." PSG için de hazır cevap vardır: "Yenilmeyecek takım değil." Doğru. Ama bu mantıkla Everest'e terlikle çıkmak da teorik olarak yasak değil. Aston Villa için "City değil", Lille için "PSG değil", Stuttgart için "Bayern değil" denir. AEK'ye ise üç puan maç oynanmadan yazılır. Bir bakmışsınız Galatasaray daha sahaya çıkmadan 15 puanı toplamış.

FENERBAHÇE:

Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Prag, LASK. Fenerbahçe tarafında Liverpool ismi çıkınca üç saniyelik sessizlik olur. Sonra mutlaka biri: "Liverpool eski Liverpool değil." Liverpool Kadıköy'e geliyor. "Bir gece maçı olsun, gerisini onlar düşünsün." Atletico? "Çok kapalı oynuyor." Roma? "İtalyanlar eskisi gibi değil." Villarreal? "Real Madrid değil." Shakhtar? "Eski Shakhtar değil." Slavia Prag ve LASK? "Yaz üç puan." Beş dakika sonra hesap tamamdır: "14-15 puan yapıyoruz." Nasıl? Bilmiyoruz. Ama yaptık.

PEKİ KUPA?

Sonrasında Real Madrid, Bayern veya Manchester City çıkabilir. Türk taraftarının cevabı yine hazır: "Buraya kadar geldiysek onları da geçeriz." Matematik "Zor" diyor. Ekonomi "Çok zor" diyor. Kadro değerleri "Sakin olun" diyor. Taraftar çayından bir yudum alıyor: "Top yuvarlak kardeşim." Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kupayı kazanması çok zor. Ama sakın "İhtimal sıfır değil" demeyin. Çünkü taraftarın duyduğu tek şey: "İhtimal var." Galatasaray Barcelona'yı bir yensin, Fenerbahçe Liverpool'u Kadıköy'de bir devirsin… Ertesi sabah Google: "2027 Şampiyonlar Ligi finali Madrid uçak bileti." Çünkü Türk futbolunun değişmeyen kuralı şudur: "Bir finale çıkalım… Tek maçta her şey olur!"

BUNU BİLİYOR MUYDUN

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TESPİTLİ YORUM

@husqiiii Engin Günaydın bi TV programında "Neden sevgilin yok?" sorusuna "İlişkide insanlar birbirinin tatili olmalıdır. Hayat zaten stresli, insanlar birbirinde dinlenebilmeli ama ülkemizde herkes birbirini daha çok strese sokuyor" demişti. İlişkiler hakkında duyduğum en iyi tespit bu...

GülüYorum

@giidenege Keşke yaşlı bir amcanın hayatını kurtarsam da zengin ve kimsesiz olduğu için bütün servetini bana verse...