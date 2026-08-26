"Ben beş dakikaya hazırım" cümlesi, insanlık tarihinin en büyük zamanlama yalanlarından biridir. Çünkü burada bahsedilen beş dakika, bizim bildiğimiz 300 saniyelik beş dakika değildir.

Bu insanların kendilerine ait bir zaman dilimi vardır. Bilim dünyası henüz adını koymadı ama biz buna "Hazırlanıyorum saati" diyebiliriz.

Her şey masum bir telefon konuşmasıyla başlar: "Hazır mısın?" "Hazırım sayılır. Beş dakikaya çıkarım." İşte o anda yapılabilecek en büyük hata, ayakkabılarınızı giymektir. Çünkü karşı taraf henüz duşa girmemiş olabilir.

"Beş dakikaya hazırım" diyen insan için hazır olmak, hazırlanmaya karar vermiş olmak demektir. Duş alınacak, saç yapılacak, kıyafet seçilecek, seçilen kıyafet beğenilmeyecek, başka bir kıyafet denenecek, sonra ilk kıyafete geri dönülecek. Bütün bunlar olurken dışarıda bekleyen insanın ömründen yaklaşık üç yıl gider.

Bir süre sonra tekrar ararsınız: "Çıktın mı?" "Çıkıyorum." Bu da başka bir tehlikeli kelimedir. Normal insanlar için "Çıkıyorum", kapıyı kapatıp evden ayrılmak anlamına gelir. Bunlarda ise "Çıkıyorum"; parfüm sıkıyorum, telefonumu arıyorum, şarj aletini çantaya koyuyorum, kedinin suyuna bakıyorum ve bir ara evden çıkmayı düşünüyorum anlamına gelebilir.

Sonra mesaj gelir: "Asansördeyim." Siz sevinirsiniz. Fakat hangi asansör olduğu belli değildir. Belki henüz evin içinde asansöre psikolojik olarak hazırlanmaktadır. Bu insanların zaman kavramında "beş dakika" 5 ile 45 dakika arasında değişebilir. "On dakikaya oradayım" ise tamamen temennidir. "Yoldayım" ifadesi özellikle dikkatle karşılanmalıdır. Çünkü bazı insanlar yatağın üzerinde pantolonunu giyerken bile zihinsel olarak yola çıkmış kabul eder kendisini. En tehlikelisi de sonunda yanınıza geldiklerinde söyledikleri cümledir: "Çok mu bekledin?" Hayır. Ne beklemesi? Buraya geldiğimde gençtim.

Bir meslek sahibi oldum, evlendim, çocuklarımı büyüttüm. Hatta az önce emeklilik dilekçemi verdim. Bu yüzden "Beş dakikaya hazırım" diyen biriyle buluşacaksanız saate değil, tecrübelerinize güvenin. O "beş dakika" dediğinde siz sakince kahvenizi koyun, televizyonu açın, bir bölüm dizi izleyin.

Çünkü bazı insanların beş dakikası vardır. Bir de bizim beş dakikamız.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir adam bahçesinde damar izlerine benzeyen çizgiler taşıyan sert bir "taş" buluyor. "Kesin antik bir fosil!" diyerek heyecanla müzeye götürüyor. "Evet, bu bir et parçası. Muhtemelen biftek. Hayır, tarihi değeri yok." yanıtını alıyor. Meğerse taş sandığı şey, 12 yıldır kayıp olan bir komşu barbekü bifteğiymiş.

TESPİTLİ YORUM

@hululisko Hayatınızda kendinizi çok mal hissettiğiniz bir dönem olursa, yeni mezun olduğumda 500 yere başvuru yaptığım bir gece dalgınlıkla "cv'm ektedir" diye bir şirketin ik'sına babamın atletle mangal yellediği fotoyu attığımı hatırlayın...

GülüYorum

@alalunar Kocam durdu durdu dedi ki "Herhalde biz bu çöp kutusunu çok iyi kullanıyoruz, hiç kirlenmiyor." Yani benim düzenli olarak temizlediğimi düşünmeyip kendisini iyi bir çöp atıcısı olarak konumlandırması inanılmaz bir şey...