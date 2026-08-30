GKRY'nin doğal gaz kararına KKTC'den sert tepki: Doğu Akdeniz’de Türk’ün hakkı korunacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve KKTC'nin itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak doğal gaz çalışmalarını hızlandırırken bu duruma hem tepki hem de bir iş birliği çağrısı geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Doğu Akdeniz'de enerji bir çatışma unsuru değil, iş birliği alanı olmalı. Bunun yolu da Kıbrıs Türklerinin haklarının güvence altına alınmasından geçer." dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), Türkiye ve KKTC'nin itiraz ettiği Doğu Akdeniz Blok 6'daki Cronos sahasında 2028'de üretime başlama kararı alırken Rum Yönetimi Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Mısır'ın Zohr doğal gaz sahası altyapısına 105 kilometrelik boru hattı çekilerek gazın sisteme verileceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) HALKIMIZ YOK SAYILAMAZ Rum kesiminin tek taraflı bu girişimini değerlendiren KKTC Enerji Bakanı Amcaoğlu, "Dünyanın her bölgesinde olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de ülkemizin de yer aldığı coğrafyada doğal kaynakların değerlendirilmesine elbette karşı değiliz. Bölgedeki doğal gazın ülkemiz insanı da dâhil olmak üzere, bölge ülkelerinin ekonomilerine katkı sağlamasını destekleriz. Ayrıca bu bölgede bulunacak doğal gazın özellikle Avrupa'nın enerji güvenliğine hizmet etmesi konusunda bir itirazımız olmaz. Ancak bunların yapılabilmesi adına, Kıbrıs Türk halkının haklarının yok sayılmasını kabul edemeyiz." dedi. Kıbrıs Adası'nın etrafındaki doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğunun altını çizen Bakan Amcaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıbrıs Rum Yönetimi Mısır'daki mevcut altyapıyı kullanarak sadece kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri doğal gazı Avrupa pazarına ulaştırmayı hedefliyor. Cronos sahasından çıkarılacak gazın Mısır üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi için çalışmalar yapıldığını izlemekteyiz. Doğu Akdeniz'de enerji bir çatışma unsuru değil, iş birliği alanı olmalı. Bunun yolu da Kıbrıs Türklerinin haklarının güvence altına alınmasından geçer."