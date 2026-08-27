Bazı insanlar restorana yemek yemeye değil, tahta çıkmaya gidiyor. Daha masaya oturur oturmaz omuzlar geriye, çene yukarı: "Garson! Buraya bakar mısın?"

Adamın ismini öğrenmek yok, teşekkür etmek yok. Sanki garson birazdan gümüş tepsiyle gelip "Buyruklarınız nedir hükümdarım?" diyecek.

Hesabı ödeyecek olması ona mekânın tapusunun da verildiğini düşündürüyor.

Bu tiplerin en önemli özelliği, evde kendi suyunu almaya üşenirken restoranda birden İngiliz kraliyet ailesine dönüşmeleri. "Buz getir." "Peçete getir." "Bu çatalı değiştir." "Ekmeği tazele."

Garson daha iki adım uzaklaşmadan arkadan yeni emir gelir: "Pardon! Bir de limon!" Limon gelir: "Şey, kürdan da alabilir miyiz?" Kürdan gelir: "Acı sos var mı?" Kardeşim hepsini baştan söylesene; adam garson, Wolt kuryesi gibi masayla mutfak arasında kilometre yapıyor.

Bir de parmak şıklatanlar vardır. İnsan çağırmıyor, sanki Golden Retriever eğitiyor: "Şşt! Kardeşim! Buraya!" Garson üç saniye içinde bakmazsa surat düşer: "İlgilenmiyorlar burada."

Çünkü majestelerinin göz teması kurduğu anda bütün restoranın faaliyetlerini durdurup onun ayranına yönelmesi gerekiyor.

Sipariş yanlış geldiğinde ise içindeki Birleşmiş Milletler yaptırım konseyi ortaya çıkar: "Ben bunu mu söyledim?" Sanki yanlış garnitür yüzünden diplomatik kriz çıktı. Oysa normal insan "Pardon, ben pilav istemiştim" der ve hayat devam eder. Bizimki müdürü çağırır, olay yeri inceleme ister, gerekirse patateslerin HTS kayıtlarına bakılmasını talep eder.

En güzeli de hesabın sonunda yaşanır. Bir saat boyunca garsona derebeyi gibi davranan kişi, bahşiş kısmında birden ekonomik kriz uzmanına dönüşür. Hesap 1.980 liradır, 2.000 bırakır ve yirmi liraya öyle bir bakar ki sanki garsonun hayatını değiştirmiştir: "Üstü kalsın."

Garsona nasıl davrandığın aslında biraz da karakter testidir. Çünkü sana hizmet eden birine saygılı davranmak görgü değil, asgari insanlık ayarıdır. Bir insanın gerçek karakterini anlamak istiyorsanız pahalı saatine, arabasına, sosyal medya biyografisine bakmayın. Restorana götürün. Garsona "Teşekkür ederim" mi diyor, yoksa parmak mı şıklatıyor? Çünkü bazıları masaya müşteri olarak oturuyor, III. Charles olarak kalkıyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1859'da getirilen 24 tavşan, 50 yıl içinde 10 milyara ulaştı. Çiftçiler tarlaları korumak için 3 bin kilometre uzunluğunda tavşan geçirmez çit yaptı. Tavşanlara karşı inşa edilmiş en büyük "duvar" bu!

TESPİTLİ YORUM

@ElsaRavul Köpeğime anormal hareketler yapıp caddeye atlamaya çalıştığı için sert bir sesle, "Sakin ol" dedim ve yanımızdan annesiyle geçen 4 yaşlarında aşırı tatlı bir çocuk dönüp, "Abla kızma parka gidiyor diye heyecanlı bak ben de zıplıyorum" deyip zıplamaya başladı.

GülüYorum

@ozimozimm Müzik çalma listemi her üç damar şarkıdan sonra bir tane mezdeke veya oyun havası çalacak şekilde ayarladım. Bu da benim kendime boş ver kimse için değmez deme şeklim.