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Lütfi Albayrak
LÜTFİ ALBAYRAK
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Instagram’da mutlu, WhatsApp’ta “Hayat çok zor” olanlar

Eklenme Tarihi 30 Ağustos 2026

Sosyal medya çağında insanın artık iki ayrı hayatı var: Instagram hayatı ve gerçek hayatı.

Instagram'daki hayatında gün batımına karşı kahve içiyor, denize bakıyor, arkadaşlarıyla kahkahalar atıyor. Altına da "Hayat kısa, anı yaşa" yazıyor.
Aynı insan üç dakika sonra WhatsApp'tan mesaj atıyor: "Abi ben bittim ya… Gerçekten hiçbir şey yolunda gitmiyor." Instagram'da herkes biraz İsviçre. Huzur, doğa, kahve, seyahat… WhatsApp'a geçince ülke bir anda ekonomik krize giriyor.

Instagram hikâyesinde "Bugün kendimi seçiyorum." WhatsApp mesajında: "Sence ona tekrar yazayım mı?" Instagram'da "Kimseye ihtiyacım yok." WhatsApp'ta: "Mesajımı gördü ama cevap vermedi. Sence neden?" Bir de tatil fotoğrafları vardır. Fotoğrafta masmavi deniz, şezlong, kokteyl…

İnsan sanıyor ki arkadaş hayatın sırrını çözmüş. Halbuki fotoğraf çekilmeden otuz saniye önce sevgilisiyle "Sen zaten bütün tatil boyunca telefonla uğraştın!" diye kavga etmiş. Fotoğraf çekiliyor, kavga kısa süreli ateşkese giriyor ve paylaşım geliyor: "İyi ki hayatımdasın" Sonra WhatsApp'tan yakın arkadaşa: "Dönünce kesin ayrılıyorum." Çünkü Instagram bizim hayatımız değil, hayatımızın basın bülteni. Oraya başarılar, güzel yemekler, tatiller ve düzgün çıktığımız fotoğraflar gönderiliyor. WhatsApp ise kriz masası. Orada gerçekler konuşuluyor: kredi kartı ekstresi, patron, ilişki, kilo, kira, aile ve "Ben hayatımla ne yapıyorum?" toplantıları… En güzeli de ertesi sabah aynı insanın yeniden Instagram'a dönmesidir. Gece 02.17'de size "Ben artık hiçbir şeyden keyif almıyorum" yazan arkadaş, sabah 09.40'ta kahvesinin fotoğrafını paylaşır: "Yeni güne şükür." Sen de telefonu elinde tutup düşünürsün: "Ulan dün gece beraber hayatı kapatıyorduk, ne ara yeni güne şükrettik?"

BUNU BİLİYOR MUYDUN

Einstein çoraplardan nefret ederdi, çünkü ayak başparmağında delik açtıklarını söylerdi. Resmi toplantılara bile çorapsız gitti.
(Haklı, kim sever çorap deliğini?)

Arılar, en kısa yolu bulmak için sıfır kavramını anlayabilir. Yani arılara "0" öğretilebilir. Eğer arılar matematik biliyorsa, neden biz hala fatura hesaplamakta zorlanıyoruz?

TESPİTLİ YORUM

Starbucks bardaklarındaki kahve hiç bitmiyor galiba, kız bi kahveyle tüm caddeyi turladı. Utanmasa elindeki bardakla dünya turuna çıkacak...

GülüYorum

@drfaithdz Eşim kek yapacakmış, yumurta alır mısın dedi, dolapta yumurta var dedim, onlar köy yumurtası onlarla kek güzel olmuyor market yumurtasıyla yapmam lazım dedi. Tamam dedim gidip aldım, eskiden olsa mantığını sorgulardım. Mutlu evliliğin sırrı o sorgulama kısmından vazgeçmeniz.

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