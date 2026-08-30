Faiz oranları ve krediye erişimdeki kısıtlamalar, vatandaşların konut sahibi olmak için alternatif finansman modellerine yönelmesine neden oldu. Halk arasında 'Evim sistemi' olarak bilinen tasarruf finansman modeli de bu süreçte hızla büyüyen sektörlerden biri hâline geldi. Faizsiz finansman imkânı ve farklı ödeme seçenekleri sunması nedeniyle ilgi gören sektörde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) lisansına sahip 9 şirket faaliyet gösteriyor. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, sektörün yasal zemine kavuşması ve devlet tarafından denetlenmesi de vatandaşların ilgisini artırıyor. Sektördeki müşteri sayısı 1,3 milyonu aştı.

Müşteri sayısı 1,3 milyonu aştı. VATANDAŞI NE BEKLİYOR? Sektördeki hızlı büyüme, bir yandan alternatif finansmana erişimi artırırken diğer yandan sistemde oluşabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gündeme getirdi. Bu kapsamda BDDK, son dönemde tasarruf finansman şirketlerine yönelik bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni kurallar peşinat, teslim süresi, taksit yapısı, sözleşme sayısı, sözleşme tutarları ve fonların değerlendirilmesi gibi birçok alanı kapsıyor. Peki yeni dönemde vatandaşları neler bekliyor? İşte tasarruf finansman sistemindeki tüm değişiklikler ve sisteme gireceklerin dikkat etmesi gerekenler... 1 PEŞİNAT ORANI YÜZDE 45'E ÇIKTI Tasarruf finansman sisteminde çekilişli ve erken teslim olmak üzere farklı yöntemler uygulanıyor. Erken teslim modelini tercih eden müşterilerin belirli oranda peşinat yatırması gerekiyor. Daha önce finansman tutarının yüzde 40'ı olarak uygulanan peşinat oranı, temmuz başında yüzde 45'e yükseltildi. Örneğin 2 milyon liralık konut finansmanı kullanmak isteyen bir vatandaş, erken teslim modelini seçtiğinde finansman tutarının yüzde 45'i olan 900 bin lirayı peşinat olarak yatırmak zorunda olacak.