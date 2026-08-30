Vedat Muriqi mi Romelu Lukaku mu? Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KAFİLEDE YOK Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı için belirlenen kamp kadrosunda 5 isim yer almadı. Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jayden Oosterwolde Samsun kafilesine dahil edilmedi. Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hisseden Talisca'nın durumu son antrenmanda yeniden değerlendirildi ve Brezilyalı futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Sakatlığını atlatan Mert Günok ise kadroya geri döndü ve Samsun'a götürülen isimler arasında yer aldı.

67. RANDEVU Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada Fenerbahçe 36 kez kazanırken Samsunspor 12 galibiyet aldı. 18 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 113 kez fileleri havalandırırken Samsunspor 62 gol kaydetti.

SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan son 5 lig karşılaşmasının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede ise Fenerbahçe, iki kez geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE SAMSUN'DA ZORLANIYOR Samsunspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde Samsun'da 33 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 13'ünü Fenerbahçe kazanırken Samsunspor 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, Samsun'da oynanan lig maçlarında 49 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.