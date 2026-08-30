Vedat Muriqi mi Romelu Lukaku mu? Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk olacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler 4 oyuncusundan yararlanamayacak. İki takım lig tarihinde 67. kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Lyon zaferinin ardından Karadeniz'deki randevunun kadrosunu netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci yapacak.
FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başladı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, ikinci haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak Lyon zaferinin ardından yakaladığı çıkışı Süper Lig'de sürdürmek istiyor.
KARTAL'DAN GOLCÜ KARARI
Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaşması öncesinde gözler hücum hattına çevrildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ileri uçta Vedat Muriqi'ye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Romelu Lukaku'nun ise mücadeleye kulübede başlaması muhtemel.
Sarı-lacivertlilerin hücum hattında Mason Greenwood ve Oğuz Aydın'ın da görev yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KAFİLEDE YOK
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı için belirlenen kamp kadrosunda 5 isim yer almadı.
Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jayden Oosterwolde Samsun kafilesine dahil edilmedi.
Lyon karşılaşmasında aldığı darbenin ardından ağrı hisseden Talisca'nın durumu son antrenmanda yeniden değerlendirildi ve Brezilyalı futbolcu kamp kadrosuna alınmadı.
Sakatlığını atlatan Mert Günok ise kadroya geri döndü ve Samsun'a götürülen isimler arasında yer aldı.
67. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada Fenerbahçe 36 kez kazanırken Samsunspor 12 galibiyet aldı. 18 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 113 kez fileleri havalandırırken Samsunspor 62 gol kaydetti.
SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan son 5 lig karşılaşmasının 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede ise Fenerbahçe, iki kez geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
FENERBAHÇE SAMSUN'DA ZORLANIYOR
Samsunspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde Samsun'da 33 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçların 13'ünü Fenerbahçe kazanırken Samsunspor 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe, Samsun'da oynanan lig maçlarında 49 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYET FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe, iki takım arasındaki en farklı galibiyetini 1993-1994 sezonunda aldı.
Sarı-lacivertliler, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 8-1 mağlup etti.
Samsunspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında elde etti. Karadeniz temsilcisi iki karşılaşmayı da Samsun'da 4-0 kazandı.
CELİL YÜKSEL: FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Fenerbahçe karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını söyledi.
Büyük maçlarda konsantrasyon seviyelerinin yükseldiğini dile getiren Celil Yüksel, kendi güçlerinin farkında olduklarını ve Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerine özel olarak çalıştıklarını belirterek sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin hafta içinde Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkmasına da değinen Celil Yüksel, rakibin yorgunluğundan çok kendi performanslarına odaklanacaklarını vurguladı.
SAMSUNSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular taktik çalışma yaptı.
SAMSUNSPOR'DA SON DURUM
Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan son antrenmanda yer almadı.
Ali Diabate ile Tanguy Coulibaly ise çalışmalarını tesislerde sürdürdü.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Muriqi