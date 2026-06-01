Erkek beyni, evrenin en gizemli yapılarından biridir. Kara delikler, Bermuda Şeytan Üçgeni, kayıp Atlantis… Hepsi bir noktada açıklanmıştır ama "Bir erkek 'Tamam' dediğinde gerçekten neyi kastetti?" sorusu hâlâ araştırma konusudur. Bilim insanlarına göre erkek beyninin ana çalışma prensibi tek sekme sistemidir. Tarayıcıda 32 sekme açıkken çalışan insanlara karşılık, erkek beyninde genellikle tek sekme vardır. O sekmede de çoğunlukla şu yazar: "Bir şey yapmam gerekiyor ama neydi?"Kadınların asla inanmadığı ama gerçekten var olan bölümdür. Erkek "Hiçbir şey düşünmüyorum" dediğinde yalan söylemez.Beyin gerçekten boş ekrana bakmaktadır. Ekran koruyucu gibi bir şey.Saat fark etmeksizin aktifleşir. Tokken bile "Bir şey mi yesek?" sorusunu üretir.Açlığın şiddeti, evde misafir varken iki katına çıkar.Erkek beyni bozuk bir eşyaya baktığında hemen "Ben bunu yaparım" sinyali gönderir. Tornavida alınır, YouTube açılır, parça artar.Sonuç: Eşya artık daha bozuk ama erkek gururludur."Bir şeyin yok ama var" cümlesi bu bölümü kısa devreye sokar. Erkek beyni bu sinyali çözmek için ortalama 3 iş günü ister. Çoğu zaman geç kalır."5 dakika" erkek beyninde belirsiz bir zaman dilimidir.- 5 dakika = 20 dakika...- "Geliyorum" = Evden çıkmadım...- "Şimdi" = Ruhen hazırlanıyorum...Tartışma sırasında erkek beyninde şu ses duyulur:"Haklı mıyım? Haksız mıyım? Şu an susarsam kurtulur muyum?" Bu noktada beyin, hayatta kalma içgüdüsüyle "Tamam ya uzatma" cümlesini üretir.Bu cümle, karşı taraf için tartışmanın asıl başlangıcıdır.Erkek beyni kötü niyetli değildir. Sadece sade, düz ve biraz da kestirme çalışır.Karmaşık duygular karşısında "yeniden başlat" ister ama reset tuşu genelde bulunamaz.Bir gün erkek beyni güncellenecek. Ama muhtemelen o gün de "Ben eskisini seviyordum" diyecek.Kadın beyni, insanlık tarihinin en gelişmiş işletim sistemlerinden biridir. Erkek beyni tek sekmeyle çalışırken, kadın beyninde aynı anda 17 sekme, 2 arka plan uygulaması ve "Bunu sonra konuşuruz" adlı gizli bir dosya açıktır.Bilim insanları kadın beynini çözmeye çalışırken genelde şu notu düşer:"Bu sistem çok güçlü ama kullanıcı çok sabırlı."Kadın beyni bir konuyu düşünürken o konunun:- Geçmişini...- Geleceğini...- Bu konu açıldığında kimin ne dediğini...- Bir de "Ben bunu daha önce demiş miydim?" kısmını eş zamanlı analiz eder.Kadın beyni, 2014'te söylenmiş masum bir cümleyi, yeri ve tonlamasıyla birlikte hatırlar. Erkek "Onu ben mi demiştim?" derken kadın beyni arşivi açar: "Evet. 12 Mart. Mutfak. Sen ayaktaydın."Henüz söylenmemiş cümleleri algılar. "Bir şey mi oldu?" sorusu, aslında olmuş olanı değil, olmak üzere olanı yakalamak içindir. uBu bir çelişki değil, bir testtir. Doğru cevaplar: 6 "Tamam." 6 "Ne yapayım yani?" 6 "Gel sarılalım."Kadın beyninde zaman anlamla ölçülür.-"Geç kaldın" = Beklediğimden daha geç geldin -"Birazdan" = Ruhen hazır olmanı bekliyorum -"Sonra konuşuruz" = Konu kapandı sanma...Tartışma sırasında kadın beyninde şu cümle dolaşır: "Ben haksızsam bile, bu noktaya nasıl geldik?" Amaç kavga değil, anlaşılmaktır. Bu yüzden konu dağılır gibi görünür ama aslında tek bir yere çıkar: "Beni dinle."Kadın beyni karmaşık değildir; çok katmanlıdır. Sadece bugünü değil, geçmişi ve ihtimalleri de aynı anda taşır. Erkek beyni "Sorunu çözdüm" der. Kadın beyni "Sorunu anladın mı?" diye sorar. Ve asıl fark da burada başlar.İstanbul'da yaşayan kimse konuşmak ya da tartışmak için boğaz kenarında bir yere gitmiyor. Trafikten dolayı gidemezsiniz zaten. Gitseniz de otopark yeri bulamazsınız. Ya da biriniz gelse diğeri gelemez falan.Japon çiftçiler, endüstriyel tavuk yetiştiriciliğinde sıkça görülen ve hayvan refahını olumsuz etkileyen bir sorunu çözmek için ilginç bir yöntem denedi: Tavuklara kırmızı renkli kontakt lens takmak. Bu fikrin ardındaki mantık oldukça düşündürücüydü; eğer tavuklar dünyayı kırmızı tonlarında görürlerse, gagaladıklarında ortaya çıkan kanı fark etmeyecek ve böylece birbirlerini gagalama dürtüleri azalacaktı.Deneyler, bu yöntemin gagalamayı yaklaşık yüzde 25 oranında azalttığını gösterdi ve kısmen başarılı sayıldı.Ancak, her bir tavuğa lens takmanın zahmetli ve maliyetli olması, günlük kontroller ve lenslerin düşme riski gibi pratik engeller, uygulamanın yaygınlaşmasını önledi. Kısa süreli bir "tavuk gözlüğü" modası olarak anılan bu deneme, hayvan davranışı üzerine renk algısının etkisi konusunda ilginç bir örnek olsa da, pratikte yerini daha sürdürülebilir çözümlere bıraktı.