Resmî Gazete – Ev Hali Tüzüğü Ek Madde 0



Madde 1 – Tanım Kılıbık:

Ev içi barış, huzur ve aşk dengesini sağlamak adına kendi özgür iradesiyle bazı haklarından geçici olarak feragat eden kahraman bireydir.



Madde 2 – Yetki Dağılımı

Ev içindeki tüm kararlar, görünüşte ortak alınır; fakat son söz daima "Hanım ne derse o" ilkesine göre belirlenir.



Madde 3 – Televizyon Hakları

Kılıbık birey, her ne kadar kumandayı elinde tutsa da, akşam kuşağında "dizi saatleri" başlar başlamaz kontrolü devretmekle yükümlüdür.



Madde 4 – Arkadaş Buluşmaları

Kılıbık, dışarı çıkmadan önce 48 saat önceden dilekçe niteliğinde haber vermelidir. Onay alınmadan hiçbir halı saha, kahvehane, maç organizasyonu geçerli sayılmaz.



Madde 5 – "Bir şey yok" maddesi

Eş tarafından söylenen "Bir şey yok" ifadesi, aslında "çok şey var" anlamına gelir. Kılıbık birey, bu durumda tüm gün boyunca çiçek, çikolata, özür ve manalı bakışlarla gerekeni yapmakla yükümlüdür.



Madde 6 – Alışveriş Eşliği

Bir alışveriş merkezinde geçirilen süre, zaman kavramının dışına çıkabilir. Kılıbık, sabır sınavını geçene dek AVM içinden çıkamaz.



Madde 7 – Evlilik Yıldönümü ve Diğer Önemli Tarihler

Unutulması yasaktır. Unutulması hâlinde 3 gün sessizlik, 1 hafta gönül alma ve sınırsız "sen hiç beni anlamadın" cümleleriyle cezalandırılır.



Madde 8 – Sessizlik Hâli

Kılıbık birey, "Canım bi şeyin mi var?" sorusuna "Yok" cevabını üç defadan fazla vermemelidir. Aksi hâlde sessizlik krizinin tırmanacağı öngörülmektedir.



Madde 9 – Favori Diziye Yorum Yapma Yasağı

Dizi karakterine laf etmek, senaryo mantığına itiraz etmek veya "Yine mi bu sahne?" demek yasaktır. Ceza: 3 gün boyunca aynı bölüm tekrar tekrar izletilebilir.



Madde 10 – Kılıbıklık bir zayıflık değil, stratejik bir zekâ örneğidir.

Tartışmayı kazanan değil, huzuru sağlayan kazanır. Bu madde anayasa gibidir. Değiştirilemez.