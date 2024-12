İŞTE çocuklardan gelen birbirinden komik cevaplar ve sözler:

"Kardeşimi neden hastaneden geri götürmüyoruz?"

Yeni bir kardeşi olan bir çocuk, eve gelen bebeği pek beğenmeyince "Bunu iade edebilir miyiz?" diye sorabilir.

"Uyurken gözlerim çalışmıyor!"

Çocuğa neden gözlerini kapattığını sorduğunuzda, bu tür mantıklı(!) bir açıklama duyabilirsiniz.

"Büyüyünce tavuk olmak istiyorum."

"Neden?" diye sorduğunuzda, "Çünkü tavuklar her zaman yumurta yapıyor, çok eğlenceli!" cevabı alabilirsiniz.

"Kediler neden havlamıyor?"

Bir çocuk kedilerle köpeklerin farkını anlamakta zorlanıyorsa bu soruyu sorması an meselesi.

"Anne, seni seviyorum ama baba kadar değil."

Çocuklar sevgilerini bazen rekabetçi bir şekilde ifade ederler.

"Deden kaç yaşında? Dinozorları gördü mü?"

Yaşlı birini görünce hemen tarih öncesi çağlarla ilişkilendiren çocuklar oldukça eğlenceli olabilir.

"Yemek yedim ama midem tatlı için boş!"

Çocukların midesi, tatlıya her zaman açık bir kapıdır.

"Okula gitmeme gerek yok, zaten her şeyi biliyorum!"

Bir çocuk bu sözleri söyledikten sonra "Peki 2+2 kaç?" diye sorduğunuzda "Bir düşünmem lazım..." diyebilir.

"Baba, sen neden saçlarını kaybettin? Çok mu kötü davrandın?"

Bir çocuk, kel olmayı ceza gibi yorumlayabilir!

"Parayı ATM yapıyor, o yüzden hep paramız olabilir!"

Çocukların ekonomiyle ilgili basit ama komik çıkarımları her zaman eğlencelidir.

"Köpekler neden ayakkabı giymiyor?"

Bu soru, çocuğun hayvanlar hakkındaki büyük bir 'haksızlığı' fark ettiğini düşündürebilir.

"Eğer şeker yememe izin vermezsen, büyüyünce seni unuturum!"

Şantaj sanatını erken yaşta öğrenen bir çocuk.

"Neden uçaklar yolda gitmiyor?"

"Havada gitmek çok yorucu olmalı, yere inseler daha kolay olmaz mı?"

"Uyandığımda çok uzun uyumuş oluyorum, bence uyumak çok zaman kaybı."

Çocuklar için uyumak yerine oyun oynamak her zaman daha caziptir.

"Tuz neden şeker değil?"

Bir çocuğun dünyasında, her şey tatlı olsa çok daha güzel olur!

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kentucky eyaletindeki küçük bir kasabada, eğlence amaçlı düzenlenen bir "temsili belediye başkanlık seçimi" sırasında halk, kasabanın sevilen köpeği Max'i belediye başkanı seçti. Şimdi Max, her hafta "toplantılara" katılıyor ve papyon takıyor.



GÜLÜ YORUM

@Hulidem Oğlum üniversite sınavında ilk bine girmiş 914. olmuştu, ben de övünüyordum zekasını anneden alır diye... Babası da "Evet senden almış olmalı, ben 11. olmuştum çünkü" demişti hahahaha.

Şu hayatta yediğim ender gollerdendir.



TESPİTLİ YORUM

@dicksommar Zengin insanlara zenginsin denildiğinde rahatsız olmaları saçmalığı?



FIKRA

Büyük ikramiye çıkan Temel'i üç ay sonra bakkal, kasap ve borçlu olduğu diğer esnaf yolda çevirmiş ve "Ula Temel sana ikramiye çıktığı halde üç aydır niye borcunu ödemiyorsun?" diye sormuşlar.

"Zencun oldi değiştu demesunlar diye" demiş.