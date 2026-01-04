Aynada kendinle pazarlık: "Bir hafta dayanırsam 5 kilo gider." Aynadaki sen de başını sallıyor ama inancı yok.

Uykuyla kilo verme umudu: "Erken yatarsam açlık hissetmem." Erken yatılır, gece 03.17'de tost yapılır.

Spor kıyafetiyle zayıflama: Eşofmanı giyince metabolizmanın "Hah tamam" deyip çalışmaya başlayacağını sanmak.

Kilo verdiren cümleler: "Bugün çok koşturdum", "Hiç oturmadım", "Terledim." Bunların kalori yaktığına inanmak.

Instagram egzersizi: Hareketi izlerken bacakların çalıştığını hissetmek. (Beyin yakıyor.)

Akşam yemeğini erken kesme numarası: "18.00'den sonra yemiyorum." 17.59'da son bir şeyler.

Bir lokma felsefesi: "Bir lokmadan bir şey olmaz." Bir lokma, bir daha, son lokma, tabağın dibini ekmekle sıyırma.

Tartıdan kaçma dönemi: Kilo alınca tartının bozulduğunu düşünmek. Kilo verilince "Bu çok hassas bir tartı."

Sağlıklı tarif kandırmacası: Ev yapımı fit kek. Malzemeler: yulaf, bal, muz, fıstık ezmesi, çikolata. Sonuç: Vicdan rahat, kalori panikte.

Yürüyüşü sosyal etkinlik sanmak: Yürüyüşe çıkıp 10 dakikada bir durup sohbet etmek. Adımlar saygı duruşunda.

"Benim vücut farklı" savunması: Herkes zayıflıyor ama sen metabolizma tarihine geçiyorsun.

Zayıflama motivasyon videoları: Videodan sonra gözlerin dolu, kalbin dolu, miden hâlâ dolu.

Kendini ödüllendirme zinciri: Diyet yaptım, ödül, ödül aldım, moral, moral var, yemek

"Sadece tadına bakıyorum" yalanı: Tadına bak , biraz daha, "Zaten bozuldu diyet" paket biter.

Evde tartı saklama: Görmezsen kilo da yok sanmak. Tartı dolapta, vicdan salonda.

Yemeği yavaş yeme efsanesi: Yavaş yersin ama porsiyon hâlâ 3 kişilik.

Zayıflatan çay romantizmi: Çayı içip beklemek. Çay: "Ben bitkiselim, gerisini sen hallet."

Aç değilim, canım çekiyor ayrımı: Bilimsel olarak ayırt edilemeyen iki durum.

Kendini başkasıyla kıyaslama: "Ben ondan daha az yiyorum." Ama o senin yemediklerini yemiyor.

Sporu yarın yapma ustalığı: Yarın kavramı zamanla soyut bir felsefeye dönüşür.

Dolap önü meditasyonu: Buzdolabının önünde durup "Gerçekten aç mıyım?" diye sorgulayıp yine aç çıkmak.

Bir beden küçük alınan kıyafet: Motivasyon amaçlı alınır, dolapta psikolojik baskı unsuru olur.

"Bu hafta kilo veremedim ama inceldim" savunması: Tartı yalancı, aynayla stratejik ittifak var.

"Su içince geçer" stratejisi: Açlık gelince su içilir. Açlık gitmez ama tuvalet ihtiyacı zirve yapar.