EVET, biyoloji dersinde öğretmeyi başaramadıkları bazı çılgın gerçekler var, örneğin:

İNSANLARIN altıncı hissi vardır. Çok sezgiseldirler ve çoğu zaman, hatta her zaman, onlara zarar vermek isteyip istemediğinizi anlayabilirler.

İNSANLAR seks sever. İlişkilerde ve evliliklerde paradan daha fazla sorunu çözer.

İNSANLAR, hayatın zevklerini yaşamalarını sağlayacak endorfin seviyelerinin düşük olması nedeniyle birbirlerini kıskanma eğilimindedir.

Hayattaki en güzel şeyler, adrenalin ve endorfin hormonlarımız gibi ücretsizdir. Hepimizde vardır.

İNSANLAR çok diplomatiktir. Hükümet müdahalesi olmadan birçok sorunu kendi başlarına çözebilirler.

İNSANLAR aşık olduklarında çok fazla rol yaparlar, özellikle de kadınlar. Erkeklerden hoşlanmıyormuş gibi davranırlar ama aslında hoşlanırlar. Dedikodu yapmak, kadınların erkeklerden hoşlandığını kanıtlama yollarından biridir.

İNSANLARIN çok fazla egosu vardır. Genellikle kendi hayatlarından dolayı üzgün ve sefil olmaktan kaynaklanır. İnsanlar çok üzgün insanlardır. Mutluluğu parada, şöhrette veya iyi görünümde bulmazlar. Her zaman birbirlerinin egolarını aşmaya çalışmalarını sağlayan daha fazlasını isterler. Para, para, materyalizm, tüketimcilik ve yine de yeterli değil. Asla yeterli olmayacak.

İNSANLAR acınası.

Daha mutlu, daha iyi, daha sağlıklı, daha seksi ve tekrar daha mutlu olmak için yollarını değiştirmeleri gerekiyor.



ABD'de bir kadın, uzun zamandır kayıp olan babasını bulmak için sosyal medyada bir kampanya başlattı.

Babasının bir süper kahraman filminde figüran olarak oynadığını öğrendi ve afişteki figüranlardan birinde babasının olduğunu fark etti. Bu tesadüf, yıllardır kayıp olan babakızın tekrar bir araya gelmesini sağladı.



@cokiyigeldi Bu kediler kumları temizlenirken niye müfettiş gibi adamın yanında dikilip her adımı takip ediyor?



@meliksshelby Erkek adamın İngilizcesi sınırlıdır.

En basit İngilizce kelimeleri bile doğru düzgün söyleyemez.

Ancak Premier Lig'deki takımların ve futbolcuların isimlerini en güzel İngiliz aksanıyla söyler.



@kaygivefirar Lan oğlum, biz her akşam işten geldiğimizde böyle yarı baygın uzanıp kalacak mıyız, nasıl olacak olum bu iş?!