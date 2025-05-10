PKK ne zaman silah bırakacak? Terörsüz Türkiye sürecinde gözler açıklanacak kararda!

Türkiye yeni bir döneme girmek üzereyken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Irak'ın Erbil kentinden son gelişmeleri aktardı.



İmralı'nın silah bırakma çağrısının ardından gözler örgüte çevrildi. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. Bugün öğle saatlerine o açıklama bekleniyor. Kongrede alınan karar ve silahları bırakma sürecine ilişkin bugün saat 12.00 yada 13.00 açıklamanın yapılması ön görülüyor.



"VATANDAŞLAR 'ARTIK YETER' DİYOR"

KDP'nin Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani zaman zaman Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmelerinin ardından süreç daha da hızlanması noktasından önemli. Yılmaz, Irak'ta Barzani'nin hakim olduğu bölgede PKK'nın istenmediğini ve PKK'nın tehdit olduğunun dile getirildiğini aktararak detayları paylaştı "Türkiye ile uzun süredir PKK konusunda bir arada olduklarını söyleyebiliriz. Terörsüz Türkiye sürecinde Erbil'in oldukça önemli ve kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Biz insanların silahların patladığı süreçte korktuğunu gördük. Doğu ve Güneydoğu'da gitmediğimiz yer kalmadı. Vatandaşlar 'Artık yeter' diyor. Herkes huzur ve güven içerisinde hep birlikte yaşayalım diyor. PKK'nın saldırısı sonucu binlerce insan hayatını kaybetti. Çok acılar yaşandı ve vatandaşlar artık eskiye dönmek istemiyor. Vatandaşlar rahat bir nefes aldı ve çok mutlu. Herkes bu süreci destekliyor ve vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dua ediyorlar."