EVDE bazı eşyalar var ki canları sıkılınca ortadan kayboluyor. Özellikle de onlara en çok ihtiyacınız olduğu anda. Kumanda, anahtar, gözlük… Sanki evin içinde gizli bir kapı var da arada bir oradan başka bir boyuta geçiyorlar.

Mesela makas. Az önce elinizdeydi, bir paket açtınız ve masaya bıraktınız. İki dakika sonra bir bakıyorsunuz, makas yok. Masanın üstüne, altına, çekmecelere bakıyorsunuz. Hatta mutfağa gidip buzdolabının kapağını açıyorsunuz. Makas orada olsa şaşırmayacaksınız; çünkü bu evde artık kimseye güveniniz kalmamış.

Telefon da ayrı bir mesele. Sessizdeyken kaybolduğu zaman evde küçük çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlıyor. Herkes seferber oluyor, koltuk minderleri kaldırılıyor, yataklar aranıyor. Sonunda telefon, arama operasyonunu yöneten kişinin elinde çıkıyor. Anahtarın kaybolmak için seçtiği zaman da manidar.

Evden erken çıkacağınız gün yerli yerinde duruyor. Geç kaldığınız gün ise bütün ceplerinizi üç kez kontrol ettiriyor. Tam yedek anahtarı almaya karar verdiğinizde de kapının üzerinde beliriyor.

Gözlüğünü ararken gözlüğü kafasında bulmak ise insanın kendine olan saygısını kısa süreliğine askıya aldığı anlardan biri. Bir yandan da "Ben bunu buraya koymamıştım," diyorsunuz. Tabii, evde sizden habersiz gözlük yerleştiren profesyonel bir ekip var.

Bir de kaybolan eşyanın peşinden gelen o meşhur cümle var: "Az önce buradaydı!" Sanki eşya bunu duyup "Evet, ama artık başka bir hayata başlamak istiyorum," diyecek.

En sinir bozucu tarafıysa şu: Yarım saat boyunca aradığınız eşya, bir başkası geldiğinde ilk baktığı yerde çıkıyor. Üstelik bir de yüzünüze bakıp "Burada işte," diyor. İnsanın o anda bulduğu eşyayı tekrar kaybetme ihtimali yükseliyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de tam 8 yıl boyunca bir fabrikada kapalı tutulan Lola adlı köpek, kurtarıldıktan sonra bir aile tarafından sahiplenildi. Bir gün Lola, burnuyla evdeki büyükdedeyi dürttü ve onu zorla hastaneye gitmeye ikna etti. Doktorlar, dedede böbrek yetmezliği başlangıcı olduğunu ve 1 gün geç kalsaydı diyalize girmek zorunda kalacağını söyledi.

Gülü Yorum

@ozturkefendi_

Pazardan 2 kilo şeftali aldım. Poşet elime biraz hafif geldi. Başka bir tezgahta tarttırdım 1.5 kilo çıktı. Zabıtayla birlikte tezgaha tekrar gittim. "Abi tartıya hızlı bıraktığım için yer çekiminden dolayı öyle olmuştur" diyor. Adam resmen sahtekârlığını bilime dayandırdı.