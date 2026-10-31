"Abi şimdi şey... yani aslında..

Korku filmi izlerken sesi sıfıra indirenler – Ses olmayınca film komediye dönüşüyor sanıyor.

Karşıdan gelen köpeği görünce yol değiştirenler

Köpek "Oğlum ben seni iplemiyorum" diyor ama o hâlâ kaçıyor.

Telefonun flaşı yanlışlıkla açılınca kendini FBI baskınına uğramış sananlar

"Beni yakaladılar!" diye panikleyip telefonunu yere atıyor.

Çat kapı gelen misafiri kapı deliğinden izleyip ölü taklidi yapanlar

Nefes bile almıyor, sanki radar sinyaliyle tespit edilecek!

Gece karanlıkta aynaya bakmaya cesaret edemeyenler

"Ya arkada biri belirirse?" diye düşünüp direkt kaçıyor.

Kendi burun nefesini fısıltı sananlar

"Kim konuştu lan?" deyip panik seviyesini artıranlar.

Kapı gıcırdayınca dövüş pozisyonuna geçenler

Sonra rüzgar olduğunu anlayıp utancından öksürüyor.

Biri arkasından yürüyünce hızlananlar

Arkadaki adam da hızlanınca maratona dönüşen bir gerilim sahnesi yaşanıyor.

Kendi refleksiyle korkanlar

Bardak düşerken tutmaya çalışıyor, sonra kendi el hareketinden korkuyor.

Üzerine kelebek konunca hayatı sorgulayanlar

"Beni neden seçti?" diye 10 dakika düşünceye dalanlar.

Arabanın lastik sesi gelince kendini takip ediliyormuş sananlar

Oysa sadece yol bozuk…

Şarj kablosunun ayağına değmesini yılan sananlar

"Öldüm!" diyerek sekerek kaçıyor.

Kendi gölgesine aniden bakınca irkilenler

"Bu ne lan? Ha gölgemmiş…"

Sinek vızıltısını dron sesi sananlar

"Beni mi izliyorlar?" diye tavanı incelemeye başlayanlar.

Kendi hapşırığını bile korkutucu bulanlar

Gece hapşırınca kendi sesinden korkup uyananlar

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



1837'de ABD'li bir grup asker, sınır devriyesi yaparken yanlışlıkla Kanada topraklarına girdi. Ancak bölgenin haritalarını tam bilmedikleri için burada olduklarını fark etmediler. Kamplarını kurup, bölgeyi "resmen" işgal ettiklerini düşündüler. Ertesi gün subaylardan biri, haritayı dikkatlice inceleyince aslında Kanada topraklarında olduklarını fark etti. Panikleyen askerler, olay büyümeden kimseye haber vermeden sessizce geri çekildi. Kanada hükümeti, bu "24 saatlik işgali" hiç fark etmedi ve olay resmi kayıtlara bile geçmedi. Yıllar sonra tarihçiler bu hatayı keşfedince, ABD'nin en kısa süren işgali olarak kayıtlara geçti.

Gülü Yorum



@drfaithdz

Ultra lüks ve alabilme ihtimalim olmayan aşırı pahalı bir araba gördüğümde, helal parayla alınamaz bu araba yaa der kendimi rahatlatırım. Bu da benim kıskançlıkla mücadele şeklim...