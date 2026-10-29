ESKİDEN insanlar sevgili yaparken "Acaba beni seviyor mu?" diye düşünürdü. Şimdi ilk soru şu: "Acaba kredi kartımın limiti yeter mi?" İlişki daha ilk buluşmada bütçe toplantısıyla başlıyor. Bir kahve içiyorsun, iki tatlı söylüyorsun, hesap geliyor… Karşındaki insanla ortak geleceğin olup olmayacağını bilmiyorsun ama banka ile geleceğinin uzun süreceği kesinleşiyor. Günümüzde aşkın da bütçeye göre çeşitleri var. İşte iki kişilik yaklaşık buluşma tarifeleri:

Ekonomik aşk: İki kahve yaklaşık 200-300 lira. Yanına bir tatlı söyleyip paylaşınca toplam 350-500 lira. Romantizmin adı: "Ben tatlıyı çok sevmiyorum, sen ye." Asıl sebep: İkinci tatlıyı söyleyince bütçenin kahveyle vedalaşacak olması.

Orta bütçeli aşk: İki burger menü yaklaşık 700-1.200 lira. Üzerine iki kahve eklerseniz hesap 1.000– 1.600 lirayı bulabiliyor. Buluşma güzel geçiyor ama eve dönünce banka uygulamasına bakıp ilişkinin ciddiyetini bir kez daha düşünüyorsunuz.

Özel gün aşkı: İki kişilik bir akşam yemeği, mekânına göre yaklaşık 1.200- 2.400 liradan başlayabiliyor. Kahve, tatlı ve ulaşım da eklenince gece bitiyor, hesap bitmiyor. Garson "Başka bir arzunuz var mı?" diye sorunca insanın "Bu ay için yok" diyesi geliyor.

Sinemalı aşk: Ankara'daki bir sinema kafede iki kişilik kısa bir film seansı 800 lira. Üzerine kahve ve tatlı da söylerseniz yaklaşık 1.200-1.800 lira.

Filmin sonunda ağlıyorsanız, sebebinin senaryo olduğuna herkes inanıyor.

Fiyatlar örnek ve yaklaşık; şehir, mekân ve tercihlere göre değişir. Kahve, yemek ve tatlı aralıkları için 2026 fiyat rehberleri ve güncel bir kafe menüsü esas alınmıştır. Sonra özel günler başlıyor. Doğum günü, yıl dönümü, Sevgililer Günü, tanışma yıl dönümü… Bir noktadan sonra insan sevgilisinin değil, takvimin gönlünü almaya çalışıyor. Hediye almak da kolay değil. "Bana bir şey almana gerek yok" cümlesini duyup gerçekten bir şey almamak ise yüksek riskli bir yatırım. O cümlenin anlamı genellikle şudur: "Aklından geçeni merak ediyorum."

Tabii maliyet sadece para değil. Zaman var, emek var, telefonun şarjı var. Bir de "Neyin var?" sorusuna verilen "Bir şeyim yok" cevabının ne anlama geldiğini çözmek için harcanan zihinsel enerji var. O enerjiyi elektriğe çevirsek bir mahalle aydınlanır. Ama insan birini gerçekten sevince bütün bunları unutuyor. Taa ki ay sonunda hesap hareketlerine bakana kadar. Orada aşkın en gerçekçi cümlesiyle karşılaşıyor: "Bu harcamayı ben mi yaptım?"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Avusturya'da Veronika adlı 13 yaşındaki bir inek, sırtı kaşındığında bir fırça veya sopa alıp kendini kaşıyor. Bilim insanları, bunun bir inekte belgelenen ilk "Alet kullanma" davranışı olduğunu açıkladı. Dahası, Veronika fırçanın sert tarafını sırtı için, yumuşak sapını ise karnı gibi hassas bölgeler için kullanıyor. Bu "çok amaçlı alet kullanımı" daha önce sadece insanlarda ve şempanzelerde görülmüştü. (İnek, alet kullanıyor!)

TESPİTLİ YORUM

@kayboIduk Türkiye'de maaşlar artık üç günde bir yatmalı, bir ay çok uzun...

GülüYorum

@galagirlx Evi süpürürken boruya takılan küçük tanelerin çıkardığı 'çıklıçklıklkı' sesinin verdiği temizlik hissini çoğu şey vermiyor..

Muazzam, muntazam, mükemmel..