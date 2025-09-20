Flört dünyası, adeta bir futbol maçı. Ama sorun şu ki, herkes sahada oynamak istemiyor; bazıları sizi kulübede oturtup ısınmaya devam etmenizi tercih ediyor. İşte bu yeni nesil ilişki terimine "benching" deniyor. Yani kısaca:

"Sen sahaya çıkma, ama gitme de. Belki ileride lazım olursun."



Nasıl Anlaşılır?

Birinin size benching yaptığını anlamak aslında kolaydır:

Mesajlarınıza üç gün sonra "ya uyuyakalmışım" diye cevap verir. (Üç gün boyunca uyuyacak kadar huzurluysa, zaten Nobel Tıp Ödülü almalı.)

Plan yaptığınızda hep son anda iptal eder, ama "Başka bir zaman kesin görüşelim" cümlesiyle sizi umut dopingine sokar.

Sosyal medyada storylerinizi izler ama "nasılsın?" diye sormaz. Yani VAR sisteminde bile görünmezsiniz.



Benching'in Psikolojisi Aslında benching yapan kişi, sizi kötü biri gibi görmez.

Tam tersine, sizi "iyi ihtimal" olarak saklar. Hani dolapta unutulan ama tarihi geçmemiş yoğurt gibi: Atmaya kıyamaz, yemeye de cesaret edemez.



Benching ile Ghosting Arasındaki Fark Ghosting yapan kişi sizi direkt mezarlığa gönderir:

Yokmuşsunuz gibi davranır.

Benching yapan kişi ise sizi futbolcu gibi kenarda bekletir:

"Hocam beni oyuna al!" dersiniz, o da "Birazdan, birazdan..." der. Ama o "birazdan" hiçbir zaman gelmez.



Benching'ten Nasıl Kurtulunur?

Kendi Oyununuzu Kurun:

Kendi maçınızı yapın, hatta gerekirse tek kale.

Sizi Yedekleyen Kişiyi Siz Yedekleyin: Yani "double benching" taktiği. Bu, ilişki dünyasının ofsayt tuzağıdır.

Hakemi Sahaya Çağırın:



Yani net olun, sorun: "Ben oyuna giriyor muyum, yoksa başka takıma mı transfer olayım?" Sonuç olarak benching, flört dünyasının en sinir bozucu oyunudur. Çünkü kaybetmezsiniz ama kazanmazsınız da. Hep o kenarda, dizlerinizde yedek formasıyla beklersiniz.

Ve unutmayın: Hayat kısa, maç uzatmalara kalmaz.