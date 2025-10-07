Bu çalışma, aşk adlı duygusal anomalinin insan organizmasında neden olduğu biyokimyasal kaosu incelemektedir.Bulgularımıza göre, aşk; gripten daha bulaşıcı, kafeinden daha uyarıcı ve vergi dairesi sırasından daha yıpratıcı bir fenomendir.Aşk, tarih boyunca şairlerin yazdığı, bilim insanlarının ise anlam veremediği bir olgudur.Katılımcılar üzerinde yapılan gözlemlerde, bireylerin mantıklı düşünme yetisinin yüzde 87 oranında düştüğü, geri kalan yüzde 13'ün ise "Onun yazdığı son mesajı tekrar okuma"ya harcandığı saptanmıştır.Bazı vakalarda, bireyler "Sevgi hormonu" oksitosin yüzünden birbirlerinin gözlerine uzun süre bakmış, bu da ciddi boyun tutulmalarına yol açmıştır.Denekler, "Aşık Olmuş Gibi Davrananlar" ve "Gerçekten Aşık Olanlar" olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.Sonuçlar şaşırtıcıdır:Her iki grup da aynı semptomları göstermiştir.Yani aşk, placebo etkisi bile yapabilmektedir.Ek olarak, "Hoşlandım ama belli etmeyeyim" grubunda içsel patlama gözlemlenmiş, birkaç denek gönüllü olarak şiir yazma krizine girmiştir.MRI taramalarında, aşk yaşayanbireylerin beyninde üçbölge yoğun şekilde aydınlanmıştır:Mantık Merkezi: Devre dışı.Ödül Merkezi: Disko topu gibi parlıyor.Benlik Saygısı Bölgesi:Çoğunlukla tatilde.Aşık bireylerde kalp atışhızında artış, terleme, ve "kasıntıderecesinde gülümseme" gözlenmiştir.Bu belirtiler, spor salonunda yaşanan fiziksel eforla karıştırılmamalıdır; çünkü aşk durumunda kişi genelde oturmaktadır.Aşkın kısa ve uzun vadeli yan etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:WhatsApp'ta "yazıyor..." uyarısı sırasında zirve yapar.Gözler kapandığında bile yüzü görünür."O da beni seviyordur"sanrıları başlar."Birlikte fotoğraf atalım mı?" cümlesiyle tetiklenir.Tüm hormonlar istifaeder.Henüz FDA (Fazla Duygusallık Ajansı) tarafından onaylanmış bir ilaç yoktur.Ancak semptomları azaltmak için önerilen bazı yöntemler:4 Arkadaş desteği (özellikle "boş ver" diyen arkadaş türü) 4 Karbonhidrat takviyesi (pizza genelde işe yarar) 4 Sosyal medya detoksu (en az 72 saat "görülmedi" kalmak) 4 Gönüllü amnezi (unutma isteğiyle gelen seçici hafıza bozukluğu)Aşk, biyolojik olarak açıklanabilir ama mantıksal olarak savunulamaz bir durumdur.Araştırma ekibimiz, aşkın etkilerini gözlemledikten sonra deneklerin bir kısmının "Yeniden denemek istiyoruz" demesini şaşkınlıkla karşılamıştır.Bu da gösteriyor ki aşk, bilimin değil, cesaretin yan etkisidir.4 Romantik Hormonlar Derneği (RHD), 20244 "Aşk mı, Reaksiyon mu?" – Kimya Dergisi, 2023 4 Kendisi Geri Yazmadı Ama Rüyama Girdi Vakfı Raporu...15. Yüzyıl'da İsviçre'nin bir köyünde tavuklar, pazar günü yumurtladıkları için "Dine karşı gelmekle" suçlandı. Köylüler olayı öyle ciddiye aldı ki, rahip çağrıldı ve tavuklar için resmi bir duruşma düzenlendi.Mahkemede karar açıklandı: "Bu tavuklar kutsal düzeni bozmuştur." Cezalarıysa sürgündü! Tüm tavuklar köyden kovuldu.Haftanın günleri;4 gün sonra Cuma 3 gün sonra Cuma 2 gün sonra Cuma Yarın Cuma CumaEvli birarkadaşıma"Evlilik nasıl bende evlensem mi"diye sordum."Evlen tabi senin benden daha mutlu olmaya hakkın yok" dedi.