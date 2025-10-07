Bulgularımıza göre, aşk; gripten daha bulaşıcı, kafeinden daha uyarıcı ve vergi dairesi sırasından daha yıpratıcı bir fenomendir.
GİRİŞ
Aşk, tarih boyunca şairlerin yazdığı, bilim insanlarının ise anlam veremediği bir olgudur.
Katılımcılar üzerinde yapılan gözlemlerde, bireylerin mantıklı düşünme yetisinin yüzde 87 oranında düştüğü, geri kalan yüzde 13'ün ise "Onun yazdığı son mesajı tekrar okuma"ya harcandığı saptanmıştır.
Bazı vakalarda, bireyler "Sevgi hormonu" oksitosin yüzünden birbirlerinin gözlerine uzun süre bakmış, bu da ciddi boyun tutulmalarına yol açmıştır.
METODOLOJİ
Denekler, "Aşık Olmuş Gibi Davrananlar" ve "Gerçekten Aşık Olanlar" olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Sonuçlar şaşırtıcıdır:
Her iki grup da aynı semptomları göstermiştir.
Yani aşk, placebo etkisi bile yapabilmektedir.
Ek olarak, "Hoşlandım ama belli etmeyeyim" grubunda içsel patlama gözlemlenmiş, birkaç denek gönüllü olarak şiir yazma krizine girmiştir.
BULGULAR
3.1. Beyin Aktivitesi MRI taramalarında, aşk yaşayan bireylerin beyninde üç bölge yoğun şekilde aydınlanmıştır:
Mantık Merkezi: Devre dışı.
Ödül Merkezi: Disko topu gibi parlıyor.
Benlik Saygısı Bölgesi:
Çoğunlukla tatilde.
3.2. Fizyolojik Tepkiler Aşık bireylerde kalp atış hızında artış, terleme, ve "kasıntı derecesinde gülümseme" gözlenmiştir.
Bu belirtiler, spor salonunda yaşanan fiziksel eforla karıştırılmamalıdır; çünkü aşk durumunda kişi genelde oturmaktadır.
YAN ETKİLER
Aşkın kısa ve uzun vadeli yan etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
4 İlk 24 saat-Kalp çarpıntısı:
WhatsApp'ta "yazıyor..." uyarısı sırasında zirve yapar.
4 1-3 gün- Uyku bozukluğu:
Gözler kapandığında bile yüzü görünür.
4 1-2 hafta- Gerçeklik kaybı: "O da beni seviyordur" sanrıları başlar.
4 1-6 ay- Mide bulantısı:
"Birlikte fotoğraf atalım mı?" cümlesiyle tetiklenir.
4 Ayrılık sonrası-Biyolojik çöküş: Tüm hormonlar istifa eder.
TEDAVİ ÖNERİLERİ
Henüz FDA (Fazla Duygusallık Ajansı) tarafından onaylanmış bir ilaç yoktur.
Ancak semptomları azaltmak için önerilen bazı yöntemler:
4 Arkadaş desteği (özellikle "boş ver" diyen arkadaş türü) 4 Karbonhidrat takviyesi (pizza genelde işe yarar) 4 Sosyal medya detoksu (en az 72 saat "görülmedi" kalmak) 4 Gönüllü amnezi (unutma isteğiyle gelen seçici hafıza bozukluğu)
SONUÇ
Aşk, biyolojik olarak açıklanabilir ama mantıksal olarak savunulamaz bir durumdur.
Araştırma ekibimiz, aşkın etkilerini gözlemledikten sonra deneklerin bir kısmının "Yeniden denemek istiyoruz" demesini şaşkınlıkla karşılamıştır.
Bu da gösteriyor ki aşk, bilimin değil, cesaretin yan etkisidir.
Kaynakça:
4 Romantik Hormonlar Derneği (RHD), 2024
4 "Aşk mı, Reaksiyon mu?" – Kimya Dergisi, 2023 4 Kendisi Geri Yazmadı Ama Rüyama Girdi Vakfı Raporu...
