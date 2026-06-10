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Erkekler arasında bilim insanlarının hâlâ tam olarak açıklayamadığı bir yetenek vardır: Teknik özellik ezberleme. Bu yetenek doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır bilinmez ama bir erkek, hayatında hiç kullanmayacağı bilgileri beyninin özel bir bölümünde yıllarca saklayabilir.Örneğin bir erkek markete giderken eşinin verdiği üç maddelik listeyi unutur. Eve döndüğünde ekmek yerine cips, peynir yerine gazoz almıştır. Ancak aynı kişi sana hiç düşünmeden şunu söyleyebilir: "Abi o araç 1998 model ama makyajsız kasa.1.8 motor, 125 beygir, 168 Nm tork. Zaten 0-100'ü 10.4 saniye." Bu bilgi ona ne kazandırmıştır? Hiçbir şey. Ama oradadır. Çünkü lazım olabilir. Ne zaman lazım olabilir? Kimse bilmiyor. Erkek beyninde görünmez bir arşiv vardır. Bu arşivde sevgilinin doğum günü bazen kaybolabilir ama 2004 yılında çıkan bir ekran kartının kaç MB belleğe sahip olduğu ömür boyu saklanır.Bir erkek arkadaş grubunda şu diyalog her an yaşanabilir: "Abi benim telefon biraz kasıyor." Normal bir insan burada konuyu kapatır. Ama teknik özellik uzmanı erkek hemen devreye girer: "Senin işlemci 8 çekirdek ama 6 nanometre değil. RAM de LPDDR4X. UFS 2.2 depolama kullanıyor. Ondan yapıyor." Adamın telefonu ilk kez görmüştür. Belki telefonu kullanan kişi bile bunları bilmiyordur. Ama o biliyordur. Çünkü erkekler arasında teknik veri paylaşımı, eski çağlarda ateş yakmayı öğretmek kadar önemli kabul edilir. Bu durum otomobil sohbetlerinde daha da ileri gider. Bir erkek başka bir erkeğe araba gösterir.Normal insan: "Güzel araba." Erkek: "Güzel ama bunun 2012 sonrası olanı daha iyi. Turbo güncellemesi geldi. Tork eğrisi değişti." Sanki aracı tasarlayan mühendis ekibinin içinde çalışmış gibi anlatır. İşin ilginç yanı bu hafıza seçicidir. Aynı kişi annesinin kendisinden istediği üç şeyi unutabilir. Ama çocukken mahalledeki arkadaşının kullandığı bilgisayarın özelliklerini hatırlayabilir. "Pentium 3'tü. 128 MB RAM vardı. Canavar gibiydi." Aradan yirmi beş yıl geçmiştir. Bilginin artık hiçbir ekonomik değeri yoktur. Ama erkek zihni onu müzede saklar gibi korur. Çünkü erkekler için teknik özellik ezberlemek bir ihtiyaç değil, bir yaşam biçimidir. Bazıları tarih ezberler. Bazıları şiir. Bazıları yabancı dil öğrenir. Erkeklerin bir kısmı ise 2001 model bir otomobilin fabrika çıkış tork değerini bilir ve bununla gurur duyar. Üstelik haklıdır da. Çünkü bir gün, bir yerde, biri mutlaka soracaktır: "Abi bunun motoru kaçlıktı ya?" İşte o an, yıllardır beklenen görev çağrısı gelmiş olacaktır.Cumhurbaşkanı Paul Deschanel, 1920 yılında bir seyahat sırasında hava almak için vagonun penceresini açtı ve kazara hareket halindeki trenden aşağı düştü. Pijamalarıyla yol kenarında bulunan Deschanel, olayın utanç verici olması nedeniyle kısa süre sonra görevinden istifa etmek zorunda kaldı.Akşam 9'da hava kararma işi... Ulan kaç yaşına geldik hala 9 yaşında bir çocuk gibi bize büyülü geliyor bu olay...Karım, 8 aydır suladığım çiçeğin yapay olduğunu söyledi az önce.Bir keresinde başıma kötü bir şey geldiğinde duşta çömelerek ağladım ama çömelmeden önce 5 dakika suyun sıcaklığını ayarladım.