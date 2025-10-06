"Sen beni hiç dinlemiyorsun." Erkek kulağındaki karşılığı: "Oha, bu cümleyi en az 438 kere duydum ama hâlâ yanıt bulamadım."

"Şu evde her işi ben mi yapacağım?" Erkek kulağındaki karşılığı: "Yine yanlışlıkla çorabımı televizyon kumandasının üstünde bırakmışım."

"Senin annen olsa böyle yapmazdın." Erkek kulağındaki karşılığı: "Kaynanam DLC paketiyle oyuna eklendi."

"Ben sana geçen hafta ne dedim?" Erkek kulağındaki karşılığı: "Sınav sorusu geldi, ama çalışmamışım.

Çaktırmadan bakabilir miyim?"

"Komşunun kocası öyle yapmıyor." Erkek kulağındaki karşılığı: "Leaderboard'da 23. sıraya düştün, acilen kasman lazım."

"Beni hiç dışarı çıkarmıyorsun." Erkek kulağındaki karşılığı: "Netflix maratonum burada sona erdi, şimdi AVM turuna başlayacağız."

"Telefonuna bakacağına biraz da bana bak." Erkek kulağındaki karşılığı: "Ya WhatsApp ya ben!" güncellemesi yayınlandı.

"Sen zaten hep böylesin!" Erkek kulağındaki karşılığı: "Oyun save dosyam bozuldu, yılların emeği çöpe gitti."

"Beni anlamıyorsun." Erkek kulağındaki karşılığı: "Google Translate de burayı çeviremiyor."

"Haklısın hayatım, sorun sende değil bende." Erkek kulağındaki karşılığı: "Final boss'u yendim, level atladım.

Şimdilik huzur geldi."

"Sen hiç sürpriz yapmıyorsun." Erkek kulağındaki karşılığı: "Ne güzel sessiz sakin gidiyorduk, şimdi boss fight başladı."

"Biz hiç konuşmuyoruz artık." Erkek kulağındaki karşılığı: "Aslında konuşuyoruz, ama benim konuşmalarım save edilmiyor sanırım."

"Benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun." Erkek kulağındaki karşılığı: "Relationship DLC'sinin premium versiyonu istendi."

"Arkadaşlarınla daha çok vakit geçiriyorsun." Erkek kulağındaki karşılığı: "Multiplayer modunu fazla açtım, single player kızdı."

"Ben sana demedim mi?" Erkek kulağındaki karşılığı: "Game over ekranı geldi. Tekrar başlatmak ister misin?"



'Dır dır'a karşı hayatta kalma



Uyuyor numarası:

Tüm erkeklerin kullandığı klasik taktiktir. Yatakta dönüp arkanı döndün mü, dır dırın frekansı biraz azalır.

Ama dikkat: Kadın "Uyuyor musun bana numara yapma" diye kontrol testine girebilir.

Göz kapağın titrerse yakalandın!

Duş zırhı:

En güvenli bölge:

Banyo! Suyun sesi dır dır frekansını bastırır. Erkek, "Abi banyoda niye 40 dakika kalıyorsun?" sorusuna hazırlıklı olmalı. Resmî cevap: "Suyun ısınmasını bekledim."

İkinci telefon (faturasız hat tekniği):

Bazı erkekler, dır dırdan kaçış için gizli bir telefon kullanır. Orada sadece "kaçış planı" vardır: Halı saha grubu, iş bahaneleri, kuzen mesajları. Ama unutma, kadın FBI gibi… O telefonu da bulur.

Görünmezlik ceketi:

Teorik bir çözümdür.

Erkek, koltukta sessizce oturur, TV açık ama gözler boş bakar. Kadın bir süre sonra "Sen beni dinliyor musun?" diye sorar. Erkek "Hı hı" der. Bu noktada görünmezlik ceketi çöker, çünkü "Ne dedim ben az önce?" sınavı gelir.

Kulak implantı: Spor – Oyun – Araba modu:

Dır dırın etkisini azaltmak için zihinsel kaçış teknikleri:

Kadın konuşurken futbol maçını kafanda yorumlamak.

Araba motoru sesini taklit etmek.

Playstation'da kaldığın yeri gözünde canlandırmak.

Dışarıdan "boş bakan erkek" görüntüsü verir ama içeride Şampiyonlar Ligi finali oynanıyordur.

Köpeğe yönlendirme stratejisi:

En kurnaz taktiktir.

Kadın dır dır başlatır, erkek köpeğe seslenir: "Oğlum bak annen sana kızıyor." Dır dırın bir kısmı köpeğe yönelir. Bu yüzden erkekler evde hayvan beslemeyi sever: kedi, köpek, hatta akvaryumdaki balık bile savunma hattıdır.

Son koz: "Haklısın hayatım" bombası:

Erkeğin nükleer silahıdır.

Doğru anda söylenirse dır dırı % 60 oranında bitirir.

Yanlış anda söylenirse… Kadın: "Ne konuda haklıyım peki? Söyle bakalım!" der ve dır dır daha da güçlenir.

Riskli ama etkilidir.



