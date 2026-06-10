Kanseri yendi, saçlarını kendisi gibi hastalara bağışladı

Bir yıl boyunca 12 kür kemoterapi gören Deniz'in sonuçları Temmuz 2023'te temiz çıktı. Deniz, tedavi sürecinde kaybettiği saçlarına, hastalığı atlattıktan sonra tekrar kavuştu. Deniz, Hem iyilik hem umut saçtı: Saçlarım çıktığında direkt uzatıp dernek başkanı Çiğdem Kuzucu'ya vermeyi düşündüm. Benden de başka birine gitsin, en azından mutlu olsun istedim. Saç olmayınca insan kendini tuhaf hissediyor.Bu nedenle peruk benim için çok değerliydi. Hastalık sürecimde Çiğdem abla bana çok destek oldu.

Özlem Deniz, ayrıca kök hücre ve saç bağışının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara bağışçı olmaları çağrısında bulundu.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Bana cesaret verdi. Hayatımda annemden sonra en büyük destekçilerimden biri oldu. Çiğdem abla saçlarımın döküldüğü dönemde bana 2 peruk verdi. Çok mutlu oldum. Her gün takıyordum, örüyordum, yanımda yatırıyordum. Hatta bir gün hemşirem peruğu yatağımda görünce çok şaşırmıştı. O peruk hala bende. İlk günden beri saçlarımı uzatıp bağışlamayı istiyordum. İnşallah çok mutlu olacak birine gider.Deniz, sağlıkla uzayan saçlarını, kanser nedeniyle saçını kaybeden hastalara peruk yapılması için bir derneğe bağışladı. Sosyal medyada da büyük övgü alan Deniz, çok mutlu ve umutlu olduğunu söyledi.