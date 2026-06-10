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Kanseri yendi, saçlarını kendisi gibi hastalara bağışladı

Özlem Deniz, kanseri yendi. Dökülen saçlarını uzattı. Sonra da kanser hastalarına peruk desteği için kestirip bir derneğe bağışladı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kanseri yendi, saçlarını kendisi gibi hastalara bağışladı
Ankara'da yaşayan Özlem Deniz, 2017'de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Lenfoma kanseri olduğu belirlendi. Ardından tedaviye alınan Deniz, Temmuz 2019'da gerçekleştirilen otolog kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu ancak hastalık 7 ay sonra nüksetti. Bunun üzerine Deniz'e 2021'de babasından allojenik kök hücre nakli gerçekleştirildi.
Ankara'da yaşayan 20 yaşındaki Özlem Deniz, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü zorlu lenfoma kanseri mücadelesini büyük bir azimle kazandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)Ankara'da yaşayan 20 yaşındaki Özlem Deniz, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü zorlu lenfoma kanseri mücadelesini büyük bir azimle kazandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

"MUTLU OLSUN"

Bir yıl boyunca 12 kür kemoterapi gören Deniz'in sonuçları Temmuz 2023'te temiz çıktı. Deniz, tedavi sürecinde kaybettiği saçlarına, hastalığı atlattıktan sonra tekrar kavuştu. Deniz, Hem iyilik hem umut saçtı: Saçlarım çıktığında direkt uzatıp dernek başkanı Çiğdem Kuzucu'ya vermeyi düşündüm. Benden de başka birine gitsin, en azından mutlu olsun istedim. Saç olmayınca insan kendini tuhaf hissediyor.Bu nedenle peruk benim için çok değerliydi. Hastalık sürecimde Çiğdem abla bana çok destek oldu.
Özlem Deniz, ayrıca kök hücre ve saç bağışının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara bağışçı olmaları çağrısında bulundu.Özlem Deniz, ayrıca kök hücre ve saç bağışının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara bağışçı olmaları çağrısında bulundu.

2 PERUK VERDİ

Bana cesaret verdi. Hayatımda annemden sonra en büyük destekçilerimden biri oldu. Çiğdem abla saçlarımın döküldüğü dönemde bana 2 peruk verdi. Çok mutlu oldum. Her gün takıyordum, örüyordum, yanımda yatırıyordum. Hatta bir gün hemşirem peruğu yatağımda görünce çok şaşırmıştı. O peruk hala bende. İlk günden beri saçlarımı uzatıp bağışlamayı istiyordum. İnşallah çok mutlu olacak birine gider.

Deniz, sağlıkla uzayan saçlarını, kanser nedeniyle saçını kaybeden hastalara peruk yapılması için bir derneğe bağışladı. Sosyal medyada da büyük övgü alan Deniz, çok mutlu ve umutlu olduğunu söyledi.
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Kanseri yendi, saçlarını kendisi gibi hastalara bağışladı-4 Kanseri yendi, saçlarını kendisi gibi hastalara bağışladı-5 Kanseri yendi, saçlarını kendisi gibi hastalara bağışladı-6
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