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Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama

Türkiye, çocuklarını dijital tehlikeden korumak için yasa çıkardı. Bu düzenlemeler Batı'da da hızla yaygınlaştı. İngiltere ve Kanada 16 yaşın altına sosyal medyayı yasakladı. X, Meta ve Google da sıkı takibe alındı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama

Siber zorbalık, dijital bağımlılık, veri gizliliği ihlalleri... Dijital dünyanın zararları saymakla bitmedi. Türkiye de evlatlarını korumak için harekete geçti. Sosyal medya alanında en kapsamlı güncel düzenleme, 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlara kaydolması ve bu platformları kullanması hukuki olarak yasaklandı. İşte Türkiye'nin bu çalışması Batı'nın da radarına girdi. İngiltere ve Kanada, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek için düğmeye bastı.

Türkiye'nin siber zorbalık, dijital bağımlılık ve veri gizliliği ihlallerine karşı çocukları korumak amacıyla 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe koyduğu 15 yaş altı sosyal medya kullanım engeli küresel çapta bir dönem başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Türkiye'nin siber zorbalık, dijital bağımlılık ve veri gizliliği ihlallerine karşı çocukları korumak amacıyla 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe koyduğu 15 yaş altı sosyal medya kullanım engeli küresel çapta bir dönem başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

AĞIR CEZALAR YOLDA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzenlemenin içerdiği maddeleri 10 gün içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. Starmer, başta X, Meta ve Google olmak üzere büyük teknoloji şirketlerine yeni yükümlülükler getirileceğini kaldetti. "Bu yükümlülüklere uymayan platformlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak" dedi.

Benzer bir adım da Kanada'dan geldi. Kanada hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarından tamamen uzak tutulmasını hedefleyen yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Yetkililer, çocukların ruh sağlığı, dikkat gelişimi ve akademik performansları üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çekerek daha sıkı kuralların kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı.

Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama-3

ÜLKELER ALARMDA

Dünya, dijital tehlikeye karşı düğmeye bastı. Avustralya, 16 yaşından küçüklerin Instagram, TikTok ve X gibi sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı. Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya 16 yaş altına yönelik sosyal medya kullanım kısıtlamaları getirdi. Endonezya da Güneydoğu Asya'da bu adımı atan ilk ülke oldu. Brezilya ise yaş doğrulama sistemine geçti.

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Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama-5 Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama-6 Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama-7
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