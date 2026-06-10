Türkiye'nin çocukları koruyan sosyal medya düzenlemesi Batı'ya model oldu: 16 yaş altına kısıtlama

Siber zorbalık, dijital bağımlılık, veri gizliliği ihlalleri... Dijital dünyanın zararları saymakla bitmedi. Türkiye de evlatlarını korumak için harekete geçti. Sosyal medya alanında en kapsamlı güncel düzenleme, 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağlara kaydolması ve bu platformları kullanması hukuki olarak yasaklandı. İşte Türkiye'nin bu çalışması Batı'nın da radarına girdi. İngiltere ve Kanada, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmek için düğmeye bastı.

Türkiye'nin siber zorbalık, dijital bağımlılık ve veri gizliliği ihlallerine karşı çocukları korumak amacıyla 1 Mayıs 2026'da yürürlüğe koyduğu 15 yaş altı sosyal medya kullanım engeli küresel çapta bir dönem başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



AĞIR CEZALAR YOLDA



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzenlemenin içerdiği maddeleri 10 gün içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. Starmer, başta X, Meta ve Google olmak üzere büyük teknoloji şirketlerine yeni yükümlülükler getirileceğini kaldetti. "Bu yükümlülüklere uymayan platformlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak" dedi.



Benzer bir adım da Kanada'dan geldi. Kanada hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarından tamamen uzak tutulmasını hedefleyen yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Yetkililer, çocukların ruh sağlığı, dikkat gelişimi ve akademik performansları üzerinde sosyal medyanın olumsuz etkilerine dikkat çekerek daha sıkı kuralların kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı.