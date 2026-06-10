Dünya Kupası heyecanına özel ekran rehberi: OLED, QLED ve mini led arasındaki farklar neler?

Arjantin'de düzenlenen 1978 Dünya Kupası'nı siyah beyaz ekranlardan sabaha karşı izleyen Türkiye, 2026'daki dev turnuvada A Milli Takımı'nı canlı izlemeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Teknoloji

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Mini LED ise QLED'in altındaki aydınlatma teknolojisi. Neo QLED, daha yüksek bir ışık gücü, daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast oranları sağlamak için mikroskobik boyutta milyonlarca Quantum Dot kullanır. Bu sayede daha canlı renkler ve daha gerçekçi görüntüler elde edilir. Yani Mini LED ve QLED bir arada geldiğinde, ekranın arkasındaki lambalar o kadar küçük ve o kadar çok ki; aydınlık sahne yalnızca aydınlık, karanlık sahne yalnızca karanlık görünüyor.Türkiye'nin grup maçları için sabahın köründe kalktığını düşün. Oda karanlık, perdeler kapalı. İşte OLED tam bu anda parlar. Karanlık ortamda her pikselin bağımsız çalışması, derin siyahları ve patlayan renkleriyle göz yorulmadan izleme deneyimi sunuyor. Özellikle hızlı spor müsabakalarında hareket bulanıklığı OLED'lerde yok denecek kadar az. Piksellerinin hızlı yanıt vermesi sayesinde hareket bulanıklığı minimuma iner, geniş görüş açısı ise her açıdan mükemmel görüntü kalitesi sunar. Kanepenin köşesindeki misafir de aynı kaliteyi görür.OLED TV'ler, LED TV'lere göre genellikle daha pahalıdır. Statik görüntülerin uzun süre ekranda kalması durumunda kalıcı iz bırakma riski de söz konusu olabilir. Futbol için bu risk çok düşük çünkü görüntü sürekli değişiyor, ama skor tabelası saatlerce aynı köşede bekliyorsa teorik olarak dikkat gerekiyor.QLED ve Mini LED'de yanma riski neredeyse sıfır. Mini LED TV'lerin 2025'te yaklaşık 9.3 milyon adetle OLED'in 7.5 milyon birimlik satışını geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin en önemli farkı neredeyse yerli markaların çok güçlü olduğu pazar. Bu zaman zaman rekabet olarak etiketlere de yansıyor. Sabah maçlarını karanlık odada, sessizce izliyorsan, bütçen varsa ve en mükemmel görüntüyü istiyorsanız, OLED almak doğru seçim olabilir. Derin siyahlar, hareket netliği ve geniş görüş açısıyla karanlık ortamda rakipsiz. Maçları aile ya da arkadaşlarla, ışıklı bir ortamda izliyorsan ya da fiyat önemliyse, Mini LED (Neo QLED) al. OLED'e yakın görüntü kalitesi sunar, çok daha parlaktır, yanma riski yoktur ve büyük ekranlarda artık çok daha makul fiyatlara ulaşılabiliyor.