KAÇAN KOVALANIR: En çok kullanılan taktiktir. Halk arasında en yaygınıdır. Hiçbir şey bilmeyen ilişkiler hakkında en azından bunu biliyordur.

Birini istediğin kıvama getirene kadar hep bu taktik uygulanır. İlişki için sağlam zemin oluşturmak amaçlanır.

KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAK; İlişki başladıktan sonra uygulamaya konur. Sen onu 2 kere aradıysan onun seni 4 kere araması beklenir.

Bir yerde geri adım atarsan bundan sonraki 8 yerde ondan geri adım beklersin. Keza yine bir yerde ilk adım geldiyse bundan sonraki ilk adımlar onun olmalıdır.

NABZA GÖRE ŞERBET VERMEK; O anki durum neyse hemen ortamı ona uyarlıyorsun. En iyi anındaysa istediğini anında yaptırabilirsin bu taktikle kötü anlarda sıvışmakta fayda var.

KAVGADA GÜLER YÜZ: Evde güler yüz, okulda güler yüz.. Kavga esnasında bile tatlı dille istediğini alttan alta yaptırmak, fikrini empoze etmek...

KÖPRÜYÜ GEÇENE KADAR AYIYA DAYI DEMEK: Sadece sevgiliniz olan ayı, pardon dayı, yani adamla/ kadınla alakalı değil. Annesi, kız kardeşi, ailesi... Anlaşıldı umarım. Hımmm....

Cennetin kapıları aralanıyor görebiliyorum.. Yine de benden söylemesi taktiklerle girilen ilişkiler hiçbir zaman doğru yola çıkmıyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2013 yılında ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, McDonald's'ta sipariş ettiği hamburger yanlış geldi diye polisi aradı.

Şikayetinde, hamburgerindeki malzemelerin eksik olduğunu iddia etti. Polis, bu durumu acil bir olay olarak görmediği için adamı uyardı.

Ancak adam ısrarla polisi tekrar tekrar arayınca, sonunda polis onu "Acil olmayan durumlar için polisi meşgul etmekten" tutukladı.



GÜLÜ YORUM

@kmlozn Bir çocuğuma doktor gözlük vermişti. Takmaya utanmıştı.

Ben de bunu öğrenince okula gelir gelmez "Aa gözlük mü taktın ne kadar güzel olmuş.

Bir fotoğraf çekilebilir miyiz gözlüklü prenses?" demiştim.

Şimdi ailesi tekrar konuşmamı istedi.

Yatarken bile çıkartmıyormuş.



TESPİTLİ YORUM

@Dasfeodal Bir ilaç kullanıyorum, yan etkilerinden biri "Açıklanamayan ani ölüm." Böyle bir şey olursa doktoruma başvurmamı tembihleyerek bitiyor prospektüs.



ALKIŞLI YORUM

Köpeğe çarpmamak için kaldırıma çıkan hayvansever şoförümüz, tamponu yerde görünce köpeği kovalamaya başladı. Çok merak ettim yakalasaydı ne yapacaktı acaba?