Memura ve emekliye ‘fark’lı zam hesabı! Veri geldi tablo değişti: En düşük maaş 76 bin 305 TL'ye dayandı
Memurlara ve memur emeklilerine yaklaşan ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı verilecek. Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. Enflasyon farkını gösterecek 6 enflasyon verisinden üçüncüsü belli oldu. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.39 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 305, memur emeklilerinde 34 bin 257 lirayı bulabilecek. Takvim.com.tr yeni memur ve memur emeklisi maaşlarını kalem kalem hesapladı.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark için enflasyon verilerine kilitlendi.
Bu farkı gösterecek 6 aylık verinin ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ikincisi de yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül enflasyonu da yüzde 1.84 çıktı.Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı!
Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 5.57'yi buldu.
Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
ENFLASYON FARKI
Geriye 3 veri kaldı. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek.
Enflasyon tahminleri, fark alınacağını ortaya koyuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.
Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek.
En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 140, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.07 çıkacak.
Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8.01 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 849, memur emeklilerinde 34 bin 52 liraya ulaşacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.66 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.11 olacak.
Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2.91 enflasyon farkıyla yüzde 8.05 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 877, memur emeklilerinde de 34 bin 65 liraya yükselecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.39 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.73, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8.66 olarak bekleniyor.
Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 305, memur emeklilerinde 34 bin 257 lirayı bulabilecek.
MEMUR MAAŞLARI