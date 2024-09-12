Onunla alışverişe çıkın: Alışveriş gezilerinde yanında olmak, ona destek olduğunuzu gösterir.

Uzlaşma: Birbirinizin film tercihlerini dengeleyin.

Onu öpün: Gün boyunca ona nazik öpücüklerle sürpriz yapın.

Ailesiyle tanışın: Ailesiyle birlikte çaba göstermesi etkileyici.

Hedeflerine tezahürat edin: Hayallerini ve tutkularını destekleyin.

Ondan asla vazgeçmeyin: Kendini kötü hissettiğinde ona destek olun.

Çocuklarla oynayın: Çocuklarla etkileşim kurmak şefkatli bir yanı gösterir.

İyi hijyen sağlayın: Bakım şarttır.

Anlayışlı olun: Olaylara onun bakış açısından bakmaya çalışın.

Kucaklaşma: Fiziksel şefkat önemlidir.

Akıllı olun: Anlamlı konuşmalara katılın.

Onu güldürün: Mizah bağ yaratır.

Güvenilir olun: Gerektiğinde orada olun.

Ona iltifat edin: Ona hem içten hem dıştan güzel olduğunu söyleyin.

Yaratıcı hediyeler verin: Düşünceli hediyeler çok şey ifade eder.

Gerçekçi olun: Özgünlük çekicidir.

Onu gezilere çıkarın: Birlikte seyahat etmek aranızdaki bağı güçlendirir.

Eski sevgililerinizden bahsetmekten kaçının: Mevcut ilişkinize odaklanın.

Farklılıklara saygı gösterin : Farklı olsalar bile onun görüşlerine değer verin.

Onun yanında telefon kullanımını Sınırlayın: Birlikte olduğunuzda yanınızda olun.

Telefon şifrelerini paylaşın: Güven, yakınlık yaratır.

Onu arkadaşlarınızla tanıştırın: Ona hayatınızda olmasını istediğinizi gösterin.

Çiçek gönderin: Gününü aydınlatacak düşünceli bir jest.

Başarılarını övün: Başarılarının takdir edilmesi önemlidir.

Koşulsuz sevgi: Ona gerçek sevginizi ve şefkatinizi gösterin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1872 yılında ABD başkanlık seçimlerinde Horace Greeley adlı bir aday, sahte bıyık taktığı ortaya çıkan ilk başkan adayı oldu. Greeley, bıyığının doğal olduğunu savunmuştu ancak bir konuşma sırasında bıyığının neredeyse düşmesi üzerine skandal patlak verdi. Bıyığının sahte olduğu ortaya çıkınca, bu durum seçim kampanyasını oldukça zor duruma soktu ve Greeley hem başkanlık yarışını kaybetti hem de kamuoyunun alay konusu oldu.



GÜLÜ YORUM

@bendemoo0 Oğluma yapmaması gereken bir durumdan dolayı sesimi yükselttim.

Ağlayıp mutfağa koştu. Yanına gittiğimde buzdolabının üzerindeki resimlerimize baka baka ağlıyordu.

"Neden ağlıyorsun?" dedim, bana diyor ki: ŞU RESİMLERE BAK ESKİDEN NE KADAR MUTLUYMUŞUZ!



TESPİTLİ YORUM

@xpuantiye Küçükken abim sen evlatlıksın der ağlatırdı beni. Bir gün annem dedi ki, "Sen salak mısın beşinci çocuğu neden evlatlık alalım..."