Stalklama sanatı:

Aşık bir kadın, FBI'dan daha iyi araştırma yapabilir. Kiminle konuştuğunuzu, nerede olduğunuzu ve en son ne yediğinizi saniyeler içinde öğrenebilir. Üstelik bunu sosyal medyada görünmez moddayken başarır!

"Hissettim" yeteneği:

Aşık kadınların bir "altıncı his" özelliği devreye girer.

Telefonu elinize alıp bir mesaj yazmayı düşündüğünüz an, sanki radarlarıyla hisseder ve "Neden bana yazmıyorsun?" diye sorar.

Hayali gelecek planları:

Daha ilk buluşmadan sonra "Çocuklarımızın adı ne olsa?" diye düşünmeye başlayabilir.

Sadece birkaç haftada zihninde düğün planları, balayının yapılacağı yer ve emeklilik günlerine kadar her detayı organize eder.

Kodlama yeteneği:

Erkek arkadaşının mesajlarında kullandığı noktalama işaretlerinden duygusal analiz çıkarır.

"Bugün iyiyim." demek neden sonuna nokta koydu? Acaba bir şey mi ima ediyor?

Makyaj Durumu:

Aşık kadınların makyajı, o özel kişinin onları görebileceği ihtimale göre değişir. Normalde 5 dakikada hazırlanıyorsa, bu süre bir anda 45 dakikaya çıkar. "Doğal görünüm" için harcanan efor aslında doğallığın tam tersi!

Müzik dramı:

Aşklarının durumuna göre Spotify listesi sürekli güncellenir. Mutluyken romantik şarkılar, bir tartışmadan sonra ise arabesk ya da "güçlü kadın" temalı şarkılar zirve yapar.

"Ne düşünüyorsun?" Testi:

Aşık kadınların en sevdiği sorulardan biri: "Ne düşünüyorsun?" Erkeklerin "Hiçbir şey" cevabı karşısında bir anlam veremeyip detaylı bir analiz başlatabilir.

Mesajlaşma hızları:

Telefon elinden düşmese de mesajınıza cevap vermediğinde, "Mesajımı görüp gülümseyerek telefonunu kenara koymuş olabilir mi?" gibi romantik düşünceler kurabilir.

Bu noktaların çoğu eğlenceli klişelerden ibaret olsa da, aşık kadınların tutkusu, bağlılığı ve yaratıcı zihinleri gerçekten hayranlık uyandırıcı!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir grup arkadaş Avrupa'da bir tatile gitmeye karar veriyor.

Planları Polonya'nın popüler tatil noktası Varşova'yı ziyaret etmek.

Ancak uçak biletlerini yanlışlıkla Slovakya'nın küçük bir kasabası olan "Warsova"ya alıyorlar.

Sonunda tatili minik bir kasabada geçirmek zorunda kalıyorlar ve turist kafilesi gibi dolaşırken kasabanın yerlileri onları başkanları gibi ağırlıyor.

GÜLÜ YORUM

@museybu Amcamın yanına İspanya'ya gittim kendisi müteahhit, şantiyeye gittik dolaştık ettik derken amcam sen dur burda benim az işim var gelcem dedi gitti ben de can sıkıntısından yeni sıva atılmış duvara kalpli 'S' harfi çizdim, ustalardan biri geldi diyor ki sen Türk müsün?



TESPİTLİ YORUM

@ErenCannx Evet arkadaşlar hayatıma yeni bir güncelleme geldi bu sürümün adı sürüm sürüm sürünmek...