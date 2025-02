Sosyal Medya İşgali: Instagram'a girersin, her yer çiçekler, kalpler, mum ışığında yemekler… Bir noktadan sonra "Keşke internet hiç icat edilmeseydi" diye düşünmeye başlarsın.

Kendi Kendine Hediyeler: Çiçekçiye girip "Ayy kim almış acaba bana bu çiçekleri" diyerek kendine gül alırsın. Kasiyer anlamasın diye de "Hediyelik paket yapar mısınız?" dersin.

Restoran Travması: Akşam yemeği için bir yere gidersin ama her masa çiftlere ayrılmıştır. Garson sana acıyan gözlerle bakar, belki bir sandalyeye oyuncak ayı koyup çift gibi hissetmeni sağlamaya çalışır.

Ruh Eşini Arayan Akraba: WhatsApp'tan gelen "Hâlâ yalnız mısın?" mesajları moralini bozar. En acımasızları ise teyze ve halalardır: "Kısmetin kapalı mı kuzum?"

Romantik Filmler Kâbusu: Televizyonu açarsın, romantik filmler kuşatması altındasındır.

Titanic, Aşk Tesadüfleri Sever, Not Defteri… Bari Recep İvedik koyun da yalnızlığımızı unutalım!

Sevgililer Günü Kampanyaları: Marketten çikolata almaya çalışırken "İkinci çikolata sevgilinize %50 indirimli!" yazısını görüp "Acaba ikinciyi alıp dolaba mı koysam?" diye düşünmek.

Yalnızlar Dayanışması: Bekar arkadaş grubun toplanır, "Biz zaten aşka inanmıyoruz" diye birbirinizi gaza getirirsiniz ama sonra herkes telefonuna gömülür ve sessizlik olur.

Tesadüfen Çiftlerin Ortasına Düşmek: Otobüste, kafede, AVM'de her yer çift doludur. Önünden el ele tutuşan, birbirine sevgi sözcükleri fısıldayan çiftler geçer. Kendi kendine "Ben de mutluyum, gerçekten!" diye mırıldanırsın.

Garsonun Üzücü Sorusu: "Yanınıza biri gelecek mi?" sorusuna mahcup bir gülümsemeyle "Yok, tekim" demek ve garsonun "Hepimiz bir gün aşkı bulacağız" bakışı atması.

Kendine Şımartma Günü: "Sevgilim yok ama kendime hediye alabilirim" diyerek bir şeyler alırsın. Ama ertesi gün kredi kartı ekstresini görünce sevgilisi olanları kıskanırsın.

İş Yerindeki Çiftler: Patronun bile eşine çiçek yollar, iş arkadaşların romantik yemek planları yapar, sen ise sadece çayını karıştırarak gözlerini kaçırırsın.

Kedilere Sarılma Seansı: Evde "Ben aşkı kedimde buldum" diyerek kedine sarılırsın.

Kedi ise muhtemelen "Beni bırak, bana bulaşma" bakışı atar.

İnternetten "14 Şubat'ta Yapılacak Şeyler" Aramaları: "14 Şubat'ta yalnızken ne yapılır?" diye Google'da aratma seviyesine gelmek. Sonra çıkan önerileri okuyup "Ne saçma!" diyerek Netflix açmak.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2023'te Varşova'da 22 yaşındaki bir adam, alışveriş merkezinde cansız manken taklidi yaparak kapanış saatine kadar içeride kaldı. Mağazalar kapandıktan sonra serbestçe dolaşıp takı, kıyafet ve çeşitli eşyalar çaldı.

Ancak sabaha karşı bir pastaneye girip yemek yerken güvenlik kameralarına yakalandı.

Görevliler onu fark edip polise haber verdi.

Hırsız, yakalanmamak için yine manken taklidi yapmaya çalıştı, ancak polis numarasını yutmadı ve onu tutukladı.

TESPİTLİ YORUM

@delisuheyl Annem yalnız kalınca mecbur yemek yapmayı öğrenir yaparsın demişti üç aydır ekmeğe nutella sürüp yiyorum!

GülüYorum

@sarizeh "Musluktan sıcak su gelmiyor" diye evi ayağa kaldırdım babam diyo ki "Soğuk tarafı açmışsındır." Annem de "Salak mı o kadar" dedi. EVET SALAKMIŞIM!