Türk gemisine füze isabet etti! Can kaybı yok

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait CENK T adlı gemi de isabet aldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, 'Gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edildi' açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait CENK T adlı gemi de isabet aldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, "Gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edildi. Bu vesileyle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

