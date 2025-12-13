Haberler

Cimbom’a coşkulu karşılama: Taraftarlar saatler öncesinden bekledi

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

G.saray kafilesini taşıyan uçak dün saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek'teki konaklayacakları otele doğru hareket etti. Saatler öncesinden takımlarının konaklayacağı otelin önüne gelen taraftarlar ise heyecanla kafilenin gelişini bekledi.

