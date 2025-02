"Kardeşim, soğan mı doğradın?":

Gözyaşlarını görünce ortamı yumuşatmak için klasik bir bahane sunabilirsin.

"Gel bir omuz at, ama çok ağır olma!":

Destek ver ama omzuna yatarken fazla abartırsa "fiziksel limitlerimi zorlama" diye uyarabilirsin.

"Erkekler ağlamaz demeyeceğim ama sulu gözlü de olma be!":

Hem destekleyici hem de mizahi bir denge kurabilirsin.

"Dur bir selfie çekelim, seni böyle görmeleri lazım!":

Tabii ki şaka, ama tehditle bile hemen kendine gelmesi mümkün.

"Kanka, sakın makyajım akar deme, çıldırırım!":

Drama seviyesini ölçmek için birebir.

"Üzülme, bir yerlerde seninle aynı durumda olan başka biri de var: futbol maçını kaybeden taraftarlar":

Büyük resmi görmesini sağla.

"Dur lan, sana fon müziği açayım daha havalı olsun":

Gözyaşlarına sinematik bir boyut kazandır.

"Ağla ağla, gözyaşlarınla dünya daha yeşil olacak belki":

En azından ekolojik faydası olsun.

"Tamam kanka, ağlaman bitti mi? Yoksa popcorn alıp devam mı edelim":

Dramanın tadını çıkar.

"Bak gözyaşlarınla elektrik üretsek ülkenin enerji sorunu çözülürdü":

Onu bir süper güce sahip olduğuna inandır.

"Bence bu kadar ağladıysan bir Oscar kazanabilirsin, adaylık için başvurayım mı":

Belki de doğuştan yeteneklidir?

"Kanka ağlıyorsun ama bu sahneyi biraz daha dramatik oynasan Netflix dizisine alabilirler":

Belki de büyük bir çıkışın eşiğindedir! Ama her şey bir yana, en önemlisi onun yanında olduğunu hissettirmek! Sonrasında yine şakanı yaparsın.

